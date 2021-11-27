“حضرت كل الوجوه وغاب وجه أبيها”.. الاحتلال يحرم محافظ القدس من حضور زفاف ابنته (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمحافظ القدس المحتلة وهو يودع ابنته يوم زفافها من أمام منزل الأسرة دون أن يتمكن من مرافقتها إلى الحفل.

ودّعها وهي تذهب إلى زفافها.. إسرائيل تحرم محافظ #القدس من حضور عرس ابنته الوحيدة في #رام_الله#فلسطين pic.twitter.com/n735iHAlWK — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 26, 2021

"انطلاق مراسم زفاف ابنة محافظ القدس عدنان غيث الذي منعته الإقامة الجبرية التي فرضها الاحتلال عن مشاركة ابنته هذه الفرحة" pic.twitter.com/3E1Zib7OfT — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 26, 2021

وقال عدنان غيث الذي منعته الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل سلطات الاحتلال من مشاركة ابنته فرحتها، إن كل “محاولات الاحتلال لكسر إرادتنا ومنع فرحنا فاشلة”.

"في زفاف ابنة محافظ القدس.. حضرت كل الوجوه إلا وجه أبيها.. من مراسم حفل زفاف منى ابنة المحافظ عدنان غيث االيوم في مدينة القدس" pic.twitter.com/q7YJcurswP — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 26, 2021

وأضاف في حديث لوسائل إعلام محلية حضرت إلى منزل المحافظ، أن “إيماننا بالله وبعدالة قضيتنا أكبر من كل ترسانتهم العسكرية وأوهامهم البائدة”.

#فيديو محافظ مدينة القدس عدنان غيث خلال مراسم زفاف ابنته منى في بلدة سلوان بالقدس pic.twitter.com/0Z0wNZupmj — نداء الأقصى_ Nedaa Alaqssa (@Nedaa_Alaqssa) November 26, 2021

ونقلت وسائل الإعلام احتفالا أقامه الأهالي أمام منزل المحافظ لمشاركته فرحة زواج ابنته وإن لم يتمكن من التنقل إلى مدينة رام الله لحضور حفل الزفاف.

#شاهد| "القسطل": الأهالي يشاركون محافظ القدس عدنان غيث فرحته بزواج ابنته البكر، رغم قرار الاحتلال بفرض الإقامة الجبرية عليه في المدينة والذي حال بينه وبين حضوره لحفل الزفاف بمدينة رام الله. pic.twitter.com/PQIxCWspK3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 26, 2021

وتداول ناشطون خبر حضور رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج لحفل الزفاف دعما لمحافظ القدس ووجه له تحية الرئيس محمود عباس ودعم القيادة الفلسطينية.

الأخ القائد اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة خلال تواجده في حفل زواج ابنة الأخ عدنان غيث محافظ القـدس والذي منعته سلطات الاحتلال من حضور حفل إبنته بسبب فرض الإقامة الجبرية عليه ليوجه فيها تحية السيد الرئيس ودعم القيادة الفلسطينية والشد من صمود اهلنا بالقـ.ـدس وشد من أزر pic.twitter.com/hjxe7jWh8l — Waleed Yaseen – Abo Mohamed (@WaleedYaseenAb1) November 27, 2021

وبدأ عدنان غيث مراسم زفاف ابنته منى بكلمة ألقاها أمام الحضور داخل منزله، وجه من خلالها رسائل للاحتلال وقال “عن هذه الأرض لن نرحل، ولن ترتكب في حقنا مزيد من النكبات”، وتذكر غيث الأسرى في سجون الاحتلال الذين حرموا من مشاركة ذويهم الأفراح.

"وعن هذه الأرض لن نرحل".. كلمة مؤثرة ألقاها محافظ مدينة القدس عدنان غيث بعد انطلاق مراسم زفاف ابنته البكر منى من سلوان إلى مدينة رام الله الذي حالت الإقامة الجبرية التي فرضها الاحتلال بينه وبين مشاركة ابنته فرحة عمرها #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/XAWKx7OT6a — 🇵🇸🇵🇸مقدسية الهوى (@jundi74) November 27, 2021

وتحول حفل زفاف منى غيث أمس الجمعة، إلى حدث كان الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبره حدثا مؤلما ومن لمس فيه الكثير من الإصرار والعزيمة.

مؤثر،،، محافظ القدس عدنان غيث يودع ابنته حيث حرمه الاحتلال من حضور زفافها من رام الله كونه تحت الإقامة الجبرية#فلسطين pic.twitter.com/dZlDI7Fftg — Rasha Hirzallah 🇵🇸 𓂆 (@rashahirzallah) November 26, 2021

وكانت سلطات الاحتلال قد جددت قرار الإقامة الجبرية أول أمس الخميس، في حق عدنان غيث لـمدة 4 أشهر، بعد استدعائه والتحقيق معه لساعات في مركز توقيف المسكوبية في القدس.

سلطات الاحتــــلال تسلم محافظ القدس عدنان غيث قرارًا بتجديد إقامته الجبرية لـ 4 أشهر، بعد استدعائه والتحقيق معه لساعات في مركز توقيف المسكوبية في القدس. pic.twitter.com/6g6tpGm8ZO — أسرى فلسطين (@PalPrisoners) November 25, 2021

ورصد مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، معاناة الأسرى عبر موقع (القسطل) معتبرا أن قصة عدنان غيث هي نموذج عما يرتكبه الاحتلال في حق المقدسيين والفلسطينيين الذين يحرمون من أبسط حقوقهم، وهي مشاركة أهاليهم الأفراح.