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منوعات|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“حضرت كل الوجوه وغاب وجه أبيها”.. الاحتلال يحرم محافظ القدس من حضور زفاف ابنته (فيديو)

محافظ القدس عدنان غيث يعانق ابنته منى يوم زفافها قبل توجهها إلى الحفل الذي مُنع من حضوره بسبب الإقامة الجبرية (إعلام مقدسي)
27/11/2021-|آخر تحديث: 27/11/202111:03 AM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمحافظ القدس المحتلة وهو يودع ابنته يوم زفافها من أمام منزل الأسرة دون أن يتمكن من مرافقتها إلى الحفل.

وقال عدنان غيث الذي منعته الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل سلطات الاحتلال من مشاركة ابنته فرحتها، إن كل “محاولات الاحتلال لكسر إرادتنا ومنع فرحنا فاشلة”.

وأضاف في حديث لوسائل إعلام محلية حضرت إلى منزل المحافظ، أن “إيماننا بالله وبعدالة قضيتنا أكبر من كل ترسانتهم العسكرية وأوهامهم البائدة”.

ونقلت وسائل الإعلام احتفالا أقامه الأهالي أمام منزل المحافظ لمشاركته فرحة زواج ابنته  وإن لم يتمكن من التنقل إلى مدينة رام الله لحضور حفل الزفاف.

 

وتداول ناشطون خبر حضور رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج لحفل الزفاف دعما لمحافظ القدس ووجه له تحية الرئيس محمود عباس ودعم القيادة الفلسطينية.

وبدأ عدنان غيث مراسم زفاف ابنته منى بكلمة ألقاها أمام الحضور داخل منزله، وجه من خلالها رسائل للاحتلال وقال “عن هذه الأرض لن نرحل، ولن ترتكب في حقنا مزيد من النكبات”، وتذكر غيث الأسرى في سجون الاحتلال الذين حرموا من مشاركة ذويهم الأفراح.

وتحول حفل زفاف منى غيث أمس الجمعة، إلى حدث كان الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبره حدثا مؤلما ومن لمس فيه الكثير من الإصرار والعزيمة.

وكانت سلطات الاحتلال قد جددت قرار الإقامة الجبرية أول أمس الخميس، في حق عدنان غيث لـمدة 4 أشهر، بعد استدعائه والتحقيق معه لساعات في مركز توقيف المسكوبية في القدس.

ورصد مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، معاناة الأسرى عبر موقع (القسطل) معتبرا أن قصة عدنان غيث هي نموذج عما يرتكبه الاحتلال في حق المقدسيين والفلسطينيين الذين يحرمون من أبسط حقوقهم، وهي مشاركة أهاليهم الأفراح.

المصدر : الجزيرة مباشر

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