“تبرّع بساندويتش”.. حملة لبنانية لمساعدة طلاب المدارس بسبب الظروف القاسية

أطلقت مجموعة من الشبان في لبنان حملة للتبرّع بساندويشات (شطائر) لطلاب المدارس الرسميّة الذين لا يستطيعون إحضار وجبة أكل معهم بسبب الظروف القاسية التي تخيّم على البلاد.

وفي منشورٍ له، كتب خليل دياري منظم الحملة عبر صفحته على فيسبوك “مشروع ساندويش تلميذ، الهدف منه توزيع أكبر عدد من سندويشات جبنة للطلاب من المدارس الرسميّة الذين لا يستطيعون تأمين وجبة طعام معهم”.

وأضاف دياري “سنجمع التبرعات خلال أسبوع من الآن وسنبدأ بالتوزيع بعد معرفة العدد”.

وحظيت هذه الحملة بإعجاب عدد كبير من الناشطين، مؤكّدين أنّ على اللبنانيين التضامن في هذه الأزمة.

وعلّق الصحفي مصطفى بابا “الموضوع جدي وعامل قلق بين التلامذة نسأل الله أن يحصل كل تلامذة لبنان على أكل موحد في ظل أزمة خانقة اقتصاديا، طبعا المصائب بالجملة بالمدارس لكن أقلها الرغيف، ومن ثم العلم بتركيز في بلد الحرف لبنان”.

ومطلع الأسبوع الحالي، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من الأزمة الاقتصادية في لبنان خاصّة وأنّ تأثيرها يشتدّ على الأطفال بشكل تدريجي، وتتسبب بالجوع وتدهور الرعاية الصحية.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه صنّفها البنك الدولي واحدة من بين أسوأ 3 أزمات اقتصادية في العالم.