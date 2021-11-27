المسجد الحرام يزدحم بالطائفين للمرة الأولى منذ كورونا (فيديو)

ازدحم المسجد الحرام، الجمعة، بالطائفين لأول مرة منذ فرض قيود جائحة كورونا عام 2020.

جاء ذلك بحسب ما بثته قناة (الإخبارية) السعودية، غداة موافقة السلطات بإتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام.

وعبر حسابها الموثق بتوتير بثت القناة مقطع فيديو قصير تحت عنوان “المسجد الحرام يزدحم بالطائفين بعد قرار السماح بالطواف لغير المعتمرين في الدور الأول”.

ويظهر الفيديو أعدادا كبيرة في ساحة الكعبة المشرفة، والدور الأول بالمسجد، إذ يعد الطواف لغير المعتمرين بمثابة تحية للمسجد على غرار ركعتي التحية المعروفتين عند دخول المساجد بحسب التعاليم الإسلامية.

فيديو | #المسجد_الحرام يزدحم بالطائفين بعد قرار السماح بالطواف لغير ⁦المعتمرين في الدور الأول#الإخبارية pic.twitter.com/7xcrewUNQJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 26, 2021

وفي سياق متصل، أفادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان، الجمعة، بأنها “استقبلت الطائفين غير المعتمرين”.

وأضافت أن الاستقبال “جاء بعد الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام، وذلك ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا”.

ووجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس بـ”ضرورة الاستعداد لتكثيف جهودهم لهذا الحدث، بعد إغلاق الطواف لغير المعتمرين منذ ظهور جائحة كورونا”.

والخميس، أعلن هاني حيدر -متحدث الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- قرار العودة، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال المصلين الراغبين لأداء سنة الطواف بالدور الأول على ثلاث فترات، وفق ما أوردته صحيفة عكاظ السعودية.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، اصطف المصلون في الحرمين المكي والنبوي تنفيذا لقرار استقبال المصلين بطاقتهما الاستيعابية الكاملة دون أن يطلب منهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي الذي كان معمولا به للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي مارس/آذار 2020، قررت السلطات السعودية للمرة الأولى في تاريخها إغلاق صحن الكعبة مع تعليق الوجود والصلاة في ساحات الحرمين، قبل أن تعود الصلوات والمصلين بأعداد ترتفع بشكل تدريجي.

وبسبب جائحة كورونا، أجرت السعودية موسمين لحج محدود من داخل المملكة فضلا عن وقف العمرة لعدة أشهر، واستئنافها وصولا لرفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين، في أغسطس/آب الماضي، إلى 2 مليون شهريا بدلا من 600 ألف معتمر.