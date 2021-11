كوريا الشمالية.. حكم بإعدام مواطن روّج لمسلسل لعبة الحبار وحظر ارتداء السترات الجلدية “إرضاء للزعيم”

تداولت وسائل إعلام أجنبية، الجمعة، تقارير عن اتخاذ السلطات في كوريا الشمالية قرارات غريبة ضد مواطنيها وصلت إلى حد الإعدام وقالت إن هذه القرارات تمثل “استمرارا لرغبة نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في عزل مواطنيه عن العالم”.

وحكمت السلطات في كوريا الشمالية بإلإعدام على رجل اتهمته بتهريب وبيع نسخ من المسلسل الكوري الجنوبي Squid Game (لعبة الحبار).

جاء ذلك بعدما ألقت السلطات القبض على 7 من طلاب الثانوية قالت إنهم”كانوا يشاهدون المسلسل من خلال نسخ مهربة”، وفق ما نقلته إذاعة (آسيا الحرة) وهي خدمة إخبارية غير هادفة للربح.

ونقلت (آسيا الحرة) عن مصادر ـ لم تسمها ـ قولها إن الرجل “باع 3 نسخ من المسلسل الشهير الذي عرضته منصة نتفلكس خلال العام الجاري”.

وستنفذ عقوبة الإعدام بحق الرجل “رميا بالرصاص”، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، حكمت السلطات بالسجن المؤبد على الطالب الذي اشترى نسخة من العرض، بينما حكم على 6 آخرين بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة لمشاهدتهم المسلسل، بينما فصل مدير ومدرسو المدرسة ويواجهون حكما بالنفي للعمل في مناجم نائية.

مشهد من مسلسل لعبة الحبار (نتفلكس)

ويعد اعتقال الطلبة تجربة لقانون جديد يتعلق بالقضاء على “الفكر والثقافة الرجعية” الذي قد يطبق على الأفراد حتى وإن كانوا دون السن القانونية.

يشار إلى أن نتفليكس أعلنت أن مسلسل لعبة الحبار أصبح رسميا صاحب أكبر نسبة مشاهدة بين مسلسلاتها الأصلية.

ويتكون المسلسل من 9 حلقات يلعب فيه متنافسون يمرون بضائقة مالية ألعاب أطفال لكن لها تبعات مميتة سعيا للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون (38 مليون دولار أمريكي).

وعلى صعيد آخر، منعت السلطات الكورية الشمالية السكان من ارتداء المعاطف والسترات الجلدية معتبرة أنه من “غير اللائق محاكاة أزياء زعيم البلاد”.

حظر ارتداء السترات الجلدية في كوريا الشمالية (AP)

وذكرت إذاعة آسيا الحرة أن “حظرا شاملا على ارتداء المعاطف الجلدية” فرض على شباب البلاد مشير إلى أن الشرطة تجوب الشوارع لمصادرة المعاطف والسترات من المواطنين والبائعين.

ونقلت الإذاعة عن مصدر ـ لم تسمه ـ قوله أ إن المعاطف الجلدية “اكتسبت شعبية أيضًا بين النساء في كوريا الشمالية بعد أن ارتدتها شقيقة زعيم البلاد”.

ووفقا للمصدر ذاته، يحتج الشباب على ذلك الحظر ويقولون إنهم اشتروا المعاطف من أموالهم الخاصة ولا يوجد سبب لمصادرتها.

بيد أن الشرطة تصر على أن مصادرة السترات “توجيهات من الحزب الحاكم تحدد من يمكن ارتداء السترات الجلدية وأنه من غير اللائق التشبه بالأعلى مكانة في البلاد”.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن المعاطف والسترات المصنوعة من الجلد الحقيقي تستورد أساسا من الصين وكانت تستهدف النخبة في البلاد لارتفاع ثمنها قبل أن يبدأ صانعو المعاطف محليا باستيراد جلود مزيفة وتصنيعها بسعر مخفض.

ويبلغ سعر المعاطف الجلدية الأصلية في كوريا الشمالية نحو 170.000 وون (34 دولارًا) أما المزيف منها فيباع بنحو 80.000 وون (16 دولارًا)، حسبما نقلت (آسيا الحرة) عن صحيفة (Korea Joongang Daily) الصادرة في كوريا الجنوبية.

