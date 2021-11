وكالة الأدوية الأوربية تقر استخدام لقاح فايزر للأطفال من سن 5 أعوام

أعلنت وكالة الأدوية الأوربية الموافقة على إعطاء لقاح فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين يبلغون من العمر 5 أعوام فأكثر.

ويمهد القرار الطريق أمام موافقة الاتحاد الأوربي على أول لقاح لتطعيم الأطفال أقل من 12 عاما ضد فيروس كورونا.

وما زال يتعين على المفوضية الأوربية أن توافق على هذه الخطوة ولكن ذلك يعتبر أمرا شكليا.

وأوضحت الوكالة في بيان، اليوم الخميس، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما سيحصلون على ثلث الجرعة المستخدمة للأكبر سنا على جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

وأضافت أن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 90.7% في تجربة شملت ألفي طفل من هذه الفئة العمرية.

وذكر البيان أنه تم تصنّيف الآثار الجانبية للقاح على أنها “خفيفة أو معتدلة”، وقد تظهر على شكل ألم موضعي في موقع الحقن أو تعب أو صداع أو ألم عضلي أو زكام وقد تستمر بضعة أيام.

وقالت الوكالة الأوربية في بيان إن فوائد لقاح فايزر/بيونتك لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما تفوق أخطاره، خاصة لدى أولئك الذين يعانون من أمراض تزيد من خطر الإصابة بشكل حاد من فيروس كورونا.

‼️ EMA recommends approval of BioNTech/Pfizer’s #COVID19vaccine, Comirnaty, for children aged 5 to 11.

In this population, the dose of #Comirnaty will be lower than that used in people aged 12 and above.

Read the full press release: https://t.co/uqqBAklVvl pic.twitter.com/NZQhli4SDl

— EU Medicines Agency (@EMA_News) November 25, 2021