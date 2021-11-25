تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات

وكالة الأدوية الأوربية تقر استخدام لقاح فايزر للأطفال من سن 5 أعوام

لقاح فايزر/بيونتك أطفال
طفل أمريكي، 7 سنوات، يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح (رويترز)
25/11/2021-|آخر تحديث: 25/11/202107:49 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وكالة الأدوية الأوربية الموافقة على إعطاء لقاح فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين يبلغون من العمر 5 أعوام فأكثر.

ويمهد القرار الطريق أمام موافقة الاتحاد الأوربي على أول لقاح لتطعيم الأطفال أقل من 12 عاما ضد فيروس كورونا.

وما زال يتعين على المفوضية الأوربية أن توافق على هذه الخطوة ولكن ذلك يعتبر أمرا شكليا.

وأوضحت الوكالة في بيان، اليوم الخميس، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما سيحصلون على ثلث الجرعة المستخدمة للأكبر سنا على جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

وأضافت أن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 90.7% في تجربة شملت ألفي طفل من هذه الفئة العمرية.

وذكر البيان أنه تم تصنّيف الآثار الجانبية للقاح على أنها “خفيفة أو معتدلة”، وقد تظهر على شكل ألم موضعي في موقع الحقن أو تعب أو صداع أو ألم عضلي أو زكام وقد تستمر بضعة أيام.

وقالت الوكالة الأوربية في بيان إن فوائد لقاح فايزر/بيونتك لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما تفوق أخطاره، خاصة لدى أولئك الذين يعانون من أمراض تزيد من خطر الإصابة بشكل حاد من فيروس كورونا.

وسبق السماح باستخدام هذا اللقاح، العامل بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال (آي آر إن) للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما في دول الاتحاد الأوربي البالغ عددها 27 بلدا.

ووافقت عدة دول خارج أوربا على إعطاء لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

نوفافاكس لقاح

شركة نوفافاكس الأمريكية تطلب موافقة الاتحاد الأوربي على لقاحها المضاد لفيروس كورونا

قالت وكالة الأدوية الأوربية، اليوم الأربعاء، إن شركة الأدوية الأمريكية العملاقة (نوفافاكس) تقدمت بطلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لاستخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا في الاتحاد الأوربي.

Published On 17/11/2021
المزيد من منوعات
الأكثر قراءة