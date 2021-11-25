مقطع يوثق ولادة ذكر فرس البحر لصغاره (فيديو)

نشرت حديقة حيوان بروكفيلد في ولاية إلينوي الأمريكية مقطع فيديو يوثق لحظة ولادة ذكر فرس البحر لصغاره في الحديقة.

وذكرت الحديقة أنها سجلت ولادة 30 صغيرا لفرس البحر القزم في الحديقة، منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وفرس البحر القزم هو أصغر أنواع أفراس البحر التي يصل عددها للعشرات.

وعلى عكس الحيوانات، تضع أنثى فرس البحر البيض داخل كيس قرب بطن الذكر وتتم عملية الإخصاب داخله، ثم يقوم الذكر بولادة الصغار.

وتضع الأنثى نحو 1500 بيضة في كيس الذكر، وتتراوح فترة حضانة البيض ما بين 9 إلى 45 يوما.