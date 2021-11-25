مصر تفتتح “طريق الكباش” الأثري بالأقصر (فيديو)

لأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد “طريق الكباش” الأثري، الذي يربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر ليظهر إلى النور.

وجرى افتتاح الطريق بعد ترميمه في احتفالية ضخمة بالأقصر، وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني في بداية الاحتفالية إن الطريق “تضم 1057 تمثالًا”.

(رويترز)

(الفرنسية)

ويبلغ طول الطريق 2.7 كيلومتر، وشيدها الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الـ30 (380-362 قبل الميلاد) بصورتها النهائية، ووضع تماثيل على هيئة جسم أسد وبعضها برأس كبش وبعضها برأس إنسان مع نقش تذكاري.

وكُشف عن ملامح الطريق وأول تماثيله في عام 1949، ثم توقفت أعمال التنقيب الى أن استؤنفت مع مطلع الألفية الثانية قبل أن تتوقف مرة أخرى عقب ثورة 2011.

وقال عناني خلال حفل الافتتاح إنه جرى استئناف أعمال التنقيب مرة أخرى عام 2017.

ومجمع معابد الكرنك والأقصر، إضافة إلى المقابر الفرعونية في وادي الملوك ووادي الملكات، مسجلة كلها ضمن التراث العالمي لدى اليونسكو.

وتقول وزارة السياحة المصرية إن طريق الكباش سيجعل من مدينة الأقصر “متحفا مفتوحا” في بلد يوظف قطاعه السياحي مليوني شخص ويدر أكثر من 10% من إجمالي الناتج القومي.

(رويترز)

(رويترز)

وثار جدل واسع في مصر في منتصف عام 2020 عندما تم نقل أربعة من تماثيل أبو الهول ذات رؤوس الكباش بعد أن انتزعت من أشقائها في الأقصر لوضعها في ميدان التحرير الرئيسي في العاصمة القاهرة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، جرى نقل مومياوات ملوك وملكات من العصر الفرعوني من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة المصرية الجديد في احتفالية كبيرة تحت اسم “موكب الموميات”.

(رويترز)

وخلال الشهور المقبلة، تعتزم مصر افتتاح متحف جديد آخر هو “المتحف المصري الكبير” الذي يتم تشييده عند سفح أهرامات الجيزة.