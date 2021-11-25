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منوعات|أمريكا

متحف النكبة.. يروي نضال الشعب الفلسطيني من قلب واشنطن (فيديو)

إحدى اللوحات المعروضة في متحف النكبة لسيدة فلسطينية تحتفظ بمفتاح منزلها أملا في العودة (الأناضول)
25/11/2021-|آخر تحديث: 25/11/202102:37 PM (مكة المكرمة)

يروي متحف فلسطيني فصول نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي من قلب العاصمة الأمريكية واشنطن.

أسس المتحف الفلسطيني بشارة نصار عام 2019، وهو يضم خريطة تعريفية للأراضي المحتلة وأهلها قبل وعد بلفور، كما يحتوي على صور من وثائق عُلقت على جدرانه لمعاناة الفلسطينيين وتهجيرهم بعد النكبة.

وتنقل محتويات المتحف جزءا من نضال الفلسطينيين بعد حرب 1967، وصورا تعود لذلك العهد.

ويستقبل المتحف آلاف الزوار سنويا العرب والأجانب المهتمين بالتعرف على تاريخ فلسطين وثقافتها.

ولا تقتصر اهتمامات المتحف على القضية الفلسطينية فقط، بل يهتم أيضا بقضايا النضال حول العالم.

ويعرض المتحف عبر لوحات فنية معاناة داكني البشرة وقضيتهم في محاربة العنصرية والمرأة والنضال الأفريقي.

وكان نصار صرح لوسائل إعلام فلسطينية، أنه يفكر في إقامة متحف متنقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، موضحا أن هدفه هو “تعبئة المجتمع الفلسطيني، لأن الدعم يجب أن يأتي من الداخل”.

وقال صاحب المتحف إن الزوار يتفاعلون بشكل إيجابي مع المعروضات، وأن العديد منهم يطرحون الأسئلة ويغيرون نظرتهم حول الصراع.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تبنت في 2016 قرارًا تقدمت به فلسطين ودول عربية أخرى ينفي وجود علاقة بين اليهودية والمسجد الأقصى.

وجاء اعتماد القرار بشكل نهائي إثر مصادقة المجلس التنفيذي لليونسكو الذي يضم 58 عضواً، بعد اعتماده من قبل اللجنة الإدارية في المنظمة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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Published On 27/10/2021
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