متحف النكبة.. يروي نضال الشعب الفلسطيني من قلب واشنطن (فيديو)

يروي متحف فلسطيني فصول نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي من قلب العاصمة الأمريكية واشنطن.

أسس المتحف الفلسطيني بشارة نصار عام 2019، وهو يضم خريطة تعريفية للأراضي المحتلة وأهلها قبل وعد بلفور، كما يحتوي على صور من وثائق عُلقت على جدرانه لمعاناة الفلسطينيين وتهجيرهم بعد النكبة.

وتنقل محتويات المتحف جزءا من نضال الفلسطينيين بعد حرب 1967، وصورا تعود لذلك العهد.

ويستقبل المتحف آلاف الزوار سنويا العرب والأجانب المهتمين بالتعرف على تاريخ فلسطين وثقافتها.

ولا تقتصر اهتمامات المتحف على القضية الفلسطينية فقط، بل يهتم أيضا بقضايا النضال حول العالم.

ويعرض المتحف عبر لوحات فنية معاناة داكني البشرة وقضيتهم في محاربة العنصرية والمرأة والنضال الأفريقي.

