“هيجان التغذية”.. حيتان وطيور تهاجم سربا من الأسماك في أعماق المحيط (فيديو)

رصد غواصون بعدسات كاميراتهم مشهدا مبهرا لآلاف الأسماك في أعماق المحيط الهندي، كانت تتحرك في تناغم فيما يشبه العاصفة.

وتبين أن الأمر يتعلق بمعركة تعرض فيها سرب من الأسماك لهجمات بحرية وجوية.

وتُعرف المعركة التي تجري في أعماق المحيط بمعركة “هيجان التغذية” الكبير.

وجاءت الهجمة من أسماك القرش والحيتان الضخمة وطيور النورس ليستفيد الجميع من هذه الوجبة الكبيرة.

ويكشف المحيط الهندي باستمرار عن الغرائب، إذ كشفت دراسة سابقة عن وجود آثار لقارة قديمة مدفونة في قاع المحيط، وأكد باحثون وجود كتلة أرضية كانت موجودة في الفترة ترجع إلى ما بين مليونين و85 مليون عام.

وتوصل العلماء إلى أن الكتلة الأرضية التي أطلقوا عليها (موريشيا) تعرضت للدمار والتفتت بفعل الأمواج مع بداية تشكل ملامح العالم الحديث، ونشر العلماء نتائج دراستهم في دورية (نيتشر جيوساينس)، المعنية بعلوم الجيولوجيا الطبيعية.