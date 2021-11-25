بعد 27 سنة.. محكمة فرنسية تنظر في تبرئة مهاجر مغربي من تهمة قتل

تنظر محكمة الاستئناف الفرنسية اليوم الخميس، في قضية غريبة يعود تاريخ بدايتها لسنة 1994، عندما حُكم على المهاجر المغربي عمر الرداد بالسجن لمدة 18 عاما.

واتُهم الرداد بقتل (غيسلان مارشال) عام 1991 في بلدة موجينس جنوب شرق فرنسا، وأفادت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية بأن المتهم استفاد من عفو ​​جزئي من الرئيس الأسبق جاك شيراك، قبل أن ينال إطلاق السراح المشروط عام 1998.

وأوضحت الصحيفة أن العفو لم يلغ الإدانة ولم يُبرئ المتهم الذي كان يعمل بستانيا في منزل مارشال، وقد كانت أرملة ثرية لمورد سيارات، بلغت من العمر 65 عامًا عندما عثر عليها مقتولة في قبو منزلها.

The socialite was found dead in the basement of her Côte d’Azur villa. The only door was locked from the outside and barricaded from within. And scrawled in her blood, a message: "Omar killed me." This is one of France’s most enduring murder mysteries. https://t.co/iXbSsBQI6L pic.twitter.com/pNG5e6Vzo7 — The New York Times (@nytimes) November 23, 2021

وقدم عمر الرداد، البالغ من العمر الآن 59 عامًا، في يونيو/حزيران الماضي طلبًا لمراجعة محاكمته، ومن المقرر أن يحضر اليوم إلى جلسة استماع مغلقة لمراجعة حكمه أمام لجنة التحقيق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي لها، بأن قرار لجنة التحقيق المؤلفة من خمسة قضاة، سيناقَش على مدى عدة أسابيع.

وأوضحت أن الجلسة الأولى قد تكون خطوة نحو مراجعة محتملة للمحاكمة، معتبرة أنه “حدث نادر للغاية في فرنسا”.

Une grande pensée à Omar RADDAD aujourd'hui 🙏☀️☀️☀️☀️☀️⚖️https://t.co/PwWeAdaNFg — Je Suis Abdel 🇫🇷⚖️ (@AssociationJsa) November 25, 2021

وتابع تقرير (لوباريزيان) بأنه يمكن للجنة التحقيق إما رفض الطلب أو الأمر بتقصي معلومات إضافية أو إرسال الطلب إلى محكمة المراجعة، والتي سيكون لها بعد ذلك القول الفصل في تقرير محاكمة جديدة.

وأضاف التقرير أنه لتبرير طلب مراجعة “واحدة من أكثر القضايا الجنائية شهرة وإثارة للجدل في فرنسا”، يعتمد الدفاع على تقرير 2019 لخبير أجرى تحليلات جديدة لآثار الحمض النووي المكتشفة عام 2015، والتي تبين أنها لا تخص عمر الرداد.

وتتوافق البصمات الجديدة، وفق الصحيفة، مع بصمات 4 رجال، وقد عثر عليها على بابين وعوارض خشبية في القبو حيث اكتشفت جثة الضحية في 24 يونيو/حزيران 1991.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة كانت عثرت على بابي القبو على جملتين كتبتا بالدم تقولان “عمر قتلني” و”عمر معي”.

وقد رفضت المحكمة أول طلب للمراجعة عام 2002، وتمثل العناصر الجديدة في الأدلة “أملا حقيقيا” وفق دفاع الرداد، واعتبرت المحامية سيلفي نواكوفيتش بأن ما حدث “ثورة في القضية”.