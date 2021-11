بعد 27 سنة.. محكمة فرنسية تنظر في تبرئة مهاجر مغربي من تهمة قتل

تنظر محكمة الاستئناف الفرنسية اليوم الخميس، في قضية غريبة يعود تاريخ بدايتها لسنة 1994، عندما حُكم على المهاجر المغربي عمر الرداد بالسجن لمدة 18 عاما.

واتُهم الرداد بقتل (غيسلان مارشال) عام 1991 في بلدة موجينس جنوب شرق فرنسا، وأفادت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية بأن المتهم استفاد من عفو ​​جزئي من الرئيس الأسبق جاك شيراك، قبل أن ينال إطلاق السراح المشروط عام 1998.

وأوضحت الصحيفة أن العفو لم يلغ الإدانة ولم يُبرئ المتهم الذي كان يعمل بستانيا في منزل مارشال، وقد كانت أرملة ثرية لمورد سيارات، بلغت من العمر 65 عامًا عندما عثر عليها مقتولة في قبو منزلها.

The socialite was found dead in the basement of her Côte d’Azur villa. The only door was locked from the outside and barricaded from within. And scrawled in her blood, a message: "Omar killed me."

