المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا من الجمعة بسبب كورونا

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس، إن المغرب سيعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى فرنسا بدءًا من غد الجمعة، 26 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب جائحة كورونا.

وقالت مصادر رسمية مغربية إن هذا القرار يأتي للحفاظ على مكتسبات المغرب فيما يتعلق بتدابير مكافحة جائحة كورونا، ولمواجهة “تردي الوضع الصحي في بعض البلدان الأوربية الجارة”.

#MapActu كوفيد – 19 : السلطات المغربية تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنساhttps://t.co/pesbcqiLW8 pic.twitter.com/eHnbH2F7OY — Agence MAP (@MAP_Information) November 25, 2021

وسبق أن ألغى المغرب الرحلات مع روسيا والمملكة المتحدة وهولندا بسبب مخاوف متعلقة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق الخميس، مددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد منذ 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وفرض المغرب “جواز التلقيح” ضد فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن العامة، بعد تطعيم أكثر من 50% من سكانه.

وأعلنت فرنسا، حيث أودى الوباء بأكثر من 118 ألف شخص، اليوم الخميس، تعزيز القيود الصحية لكن من دون تدابير حجر أو حظر تجول.

ويقيم أكثر من مليون مغربي في فرنسا، التي تعد أهم شريك اقتصادي للمملكة المغربية ومصدرا رئيسيا للسياح الأجانب.

ويطمح المغرب إلى الوصول إلى مناعة جماعية بتطعيم 80% من سكانه البالغ عددهم نحو 36 مليونا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب نحو 950 ألف شخص، توفي منهم 14 ألفًا و770 وفق آخر حصيلة رسمية.