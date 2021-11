نائبة بريطانية تتلقى تنبيها بعد إحضارها طفلها الرضيع إلى مجلس العموم

تلقت النائبة البريطانية ستيلا كريسي تنبيهاً بسبب إحضارها طفلها الرضيع(3 أشهر) إلى مجلس العموم.

ونشرت النائبة عن حزب العمال المعارض على شبكة “تويتر” صورة رسالة إلكترونية رسمية تلقتها، تلفت انتباهها إلى أن من غير المسموح لنائب أن يحضر “مصحوباً بطفل”، مشيرة إلى التعديلات التي أجريت على نظام مجلس العموم في سبتمبر/أيلول الماضي بهذا الشأن.

This morning I have written to @CommonsSpeaker seeking urgent clarification on whether or not babies are allowed in the Chamber after @stellacreasy was told they weren't and I was told they were. 🤦‍♀️

See my letter below. pic.twitter.com/sA4RmKmRd7

— Alex Davies-Jones MP (@AlexDaviesJones) November 24, 2021