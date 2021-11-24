مخطوطة لآينشتاين تباع بـ 13 مليون دولار في مزاد بباريس (فيديو)

بيعت مخطوطة نادرة مهّد فيها عالِم الفيزياء الشهير ألبرت آينشتاين لنظرية النسبية العامة مقابل ما يزيد قليلا عن 13 مليون دولار لشخص مجهول الهوية في مزاد علني في باريس.

وكان الرقمان القياسيان السابقان لمخطوطات آينشتاين يبلغان 2.8 مليون دولار ثمناً لرسالة عن الله بيعت عام 2018 في مدينة نيويورك و1.56 مليون دولار لرسالة عن سر السعادة.

أما الوثيقة التي طُرحت في مزاد أمس الثلاثاء، فكانت قيمتها تقدّر بما بين مليوني دولار وثلاثة ملايين، لكنها بيعت بمبلغ 13.04 مليون دولار مع النفقات، ويكمن طابعها النادر في كونها وثيقة عمل علمية، خلافاً للوثيقتين اللتين كانتا تحملان الرقمين القياسيين السابقين.

والوثيقة هي عبارة عن مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة كتبها الفيزيائي الألماني الشهير آينشتاين وشريكه وصديقه المهندس السويسري ميكيليه بيسو عامي 1913 و1914، في زيوريخ بسويسرا.

بيعت المخطوطة بما يقرب من أربعة أضعاف تقديرات ما قبل البيع (رويترز)

وتعتبر “الوثائق العلمية الموقّعة من آينشتاين من هذه الحقبة، وقبل عام 1919 بشكل عام، نادرة جدّاً”، بحسب ما أوضحت دار (كريستيز) قبل المزاد الذي نظمته لحساب دار (أغوت).

وانطلقت العروض بمليون ونصف مليون يورو وما لبثت أن ارتفعت ثم انحصرت المنافسة بين مزايدين اثنين شاركا عبر الهاتف وكان كل منهما يزيد 200 ألف يورو في كل مرة.

ولم تُعرَف جنسية الشاري. وحضر المزاد في القاعة نحو مائة من الفضوليين وهواة الجمع لكنّ أياً منهم لم يشارك في المزايدة.

وأضافت (كريستيز) في بيانها “هذه المخطوطة وصلت إلينا بأعجوبة تقريباً” بفضل المهندس السويسري، إذ “لما كان آينشتاين عُني على الأرجح بالحفاظ على ما هو وثيقة عمل في نظره”.

وبعد نظرية النسبية الخاصة التي جعلته يبرهن في عام 1905 معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة، بدأ آينشتاين العمل عام 1912 على نظرية النسبية العامة.

وصفت (كريستيز) الصفحات بأنها “واحدة من أهم الوثائق العلمية في القرن العشرين”

(رويترز)

وأحدثت نظرية الجاذبية هذه التي نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 1915، ثورة في طريقة فهم الكون. وتوفي آينشتاين عام 1955 عن عمر يناهز 76 عاماً، وأصبح رمزاً للعبقرية العلمية بقدر ما أصبح رمزاً للشخصية المرحة بفضل صورته الشهيرة عام 1951 التي يمدّ فيها لسانه.

وفي أوائل عام 1913، “انكبّ الزميلان على حلّ لغز حيّر العلماء منذ عقود، وهو الشذوذ في مدار كوكب عطارد”، بحسب (كريستيز)، وقد توصّلا بالفعل إلى حلها.

وعندما اكتشف آينشتاين بعض الشوائب في مخطوطته، لم يعد يكترث لها، إلّا أنّ بيسو احتفظ بها.

والوثيقة الأخرى المعروفة من هذه الفترة المهمّة في أبحاث الفيزيائي، والمسمّاة “دفتر زيوريخ” (أواخر عام 1912، أوائل عام 1913) هي جزء من أرشيف آينشتاين الموجود في الجامعة العبرية في القدس.