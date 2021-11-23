بعد جفاف نبع المياه.. اكتشاف نفق أثري في بلدة لبنانية (فيديو)

أعلنت بلدية الغزيلة في منطقة عكار شمالي لبنان اكتشاف نفق أثري حجري يعود تاريخه إلى الحقبة العثمانية قبل 200 عام.

وأبرز رئيس البلدية محمد الأسعد الاكشتاف الأثري خلال جولة للجزيرة مباشر في المنطقة لتوثيق قصة النفق الأثري.

وقال الأسعد إن النفق “ظهر في أعقاب حفر قام به المواطنون ومسؤولو البلدية وآخرون كان هدفها معرفة أسباب جفاف نبع مياه في المنطقة”.

وأضاف أن النفق المكتشف “كبير جدا وبنى من الحجارة البازلتية السوداء بشكل هندسي متناسق لتسهيل خروج المياه وبطول أكثر من 20 مترا”.

وأشار الأسعد في تصريحات صحفية سابقة إلى أن النفق “يبلغ عرضه مترا تقريبا وارتفاعه أكثر من متر ونصف المتر”.

وذكر أنه “يتفرع من النفق في الداخل نفقان متوازيان تحت الأرض بنيا بالطريقة ذاتها أيضا لتأمين مجرى مياه النبعين المتباعدين عن بعضهما”.

وفي السياق، دعا رئيس بلدية الغزيلة السلطات اللبنانية بإدراج النفق والمنطقة المحيطة به على قائمة الأماكن الأثرية ودعوة السائحين لزيارتها.

ولفت إلى أن هذا النفق “من أهم الآثار في البلدة التي يعود تاريخها إلى الحقبة العثمانية”.

وتضم بلدية الغزيلة الكثير من المباني المبنية من الأحجار البازلتية والمنتمية للحقبة ذاتها.

وتشهد قرى في عكار جفافا ملحوظا جعل سكانها عاجزين عن الوصول إلى المياه النظيفة.

وترتفع بلدة الغزيلة عن سطح البحر 545 مترا وتبعد عن العاصمة اللبنانية بيروت نحو 120 كيلومترا.