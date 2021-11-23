على سفوح جبال دهوك الشاهقة والمهيبة في إقليم كردستان في شمال العراق عادت ملامح قرية كري قسروكا أو (قصر التل) إلى الظهور بعدما طمرها سد دهوك بمياهه قبل نحو 36 عامًا وهجرها أهلها.
بعد جفاف نبع المياه.. اكتشاف نفق أثري في بلدة لبنانية (فيديو)
أعلنت بلدية الغزيلة في منطقة عكار شمالي لبنان اكتشاف نفق أثري حجري يعود تاريخه إلى الحقبة العثمانية قبل 200 عام.
وأبرز رئيس البلدية محمد الأسعد الاكشتاف الأثري خلال جولة للجزيرة مباشر في المنطقة لتوثيق قصة النفق الأثري.
بلدة لبنانية جف نبعها ليكشف عن مفاجأة أثرية تاريخية#لبنان #عكار #بيروت pic.twitter.com/0TZ3rC0V0g
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 23, 2021
وقال الأسعد إن النفق “ظهر في أعقاب حفر قام به المواطنون ومسؤولو البلدية وآخرون كان هدفها معرفة أسباب جفاف نبع مياه في المنطقة”.
وأضاف أن النفق المكتشف “كبير جدا وبنى من الحجارة البازلتية السوداء بشكل هندسي متناسق لتسهيل خروج المياه وبطول أكثر من 20 مترا”.
وأشار الأسعد في تصريحات صحفية سابقة إلى أن النفق “يبلغ عرضه مترا تقريبا وارتفاعه أكثر من متر ونصف المتر”.
وذكر أنه “يتفرع من النفق في الداخل نفقان متوازيان تحت الأرض بنيا بالطريقة ذاتها أيضا لتأمين مجرى مياه النبعين المتباعدين عن بعضهما”.
وفي السياق، دعا رئيس بلدية الغزيلة السلطات اللبنانية بإدراج النفق والمنطقة المحيطة به على قائمة الأماكن الأثرية ودعوة السائحين لزيارتها.
الكشف عن نفق عثماني أثري في الغزيلة – عكار!https://t.co/58ptnj10xE#زوايا_ميديا #نفق_عثماني #عكار #الغزيلة #المياه #الحقبة_العثمانية #Ottoman
— anwarakldaou (@anwarakldaou) November 18, 2021
ولفت إلى أن هذا النفق “من أهم الآثار في البلدة التي يعود تاريخها إلى الحقبة العثمانية”.
وتضم بلدية الغزيلة الكثير من المباني المبنية من الأحجار البازلتية والمنتمية للحقبة ذاتها.
وتشهد قرى في عكار جفافا ملحوظا جعل سكانها عاجزين عن الوصول إلى المياه النظيفة.
وترتفع بلدة الغزيلة عن سطح البحر 545 مترا وتبعد عن العاصمة اللبنانية بيروت نحو 120 كيلومترا.