فرنسية تقفز من شرفة منزلها هربا من سكين زوجها

قفزت امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا وأم لطفلين من شرفة منزلها بمدينة تولوز الفرنسية، ليلة الأحد الماضي، هربًا من زوجها.

وقالت صحيفة (لوباريزيان) إن الزوج الذي يبلغ أيضا 30 عاما متهم بتعنيف زوجته وخنقها ثم تهديدها بسكين.

ولم تحدد الصحيفة الطابق الذي قفزت منه الزوجة إلا أنها أفادت بأنها على قيد الحياة وأنها تمكنت من الهرب إلى منزل أختها من حيث أبلغت الشرطة.

وقال التقرير إن المشتبه به كان قد فر من المنزل عندما وصلت الشرطة، لكنها تمكنت من القبض عليه في اليوم نفسه.

واعترف الزوج جزئيًا بالتهم التي وجهت إليه ليجري احتجازه في انتظار المحاكمة ومنعه من الاتصال بزوجته.

وأفاد تقرير نشرته وسائل الإعلام الفرنسية أمس الإثنين، بأن أجهزة الشرطة والدرك سجلت ارتفاع العنف الأسري في فرنسا بنسبة 10% في 2020.

وقالت وزارة الداخلية إن عدد المعنفين بلغ 159 ألفا و400 شخص من الجنسين، فيما تشكل النساء حوالي 87% من ضحايا العنف الأسري.

وكشف بيان الوزارة أن 125 شخصًا قتلوا على يد شريكهم في عام 2020 مقابل 173 في 2019، وأن غالبية الضحايا من النساء، واشتكت حوالي 5 آلاف و500 امرأة من الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي من قبل أزواجهن.