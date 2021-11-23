أنهار من الحمم.. استمرار ثوران بركان “لابالما” الإسباني منذ شهرين (فيديو)

ظهرت أنهار غزيرة من الحمم البركانية في مقطع مصور يرصد تطورات بركان (كومبري فييخا) بجزيرة (لابالما) الإسبانية بعد مرور أكثر من شهرين على بدء ثورانه.

ونشر المقطع معهد العلوم البركانية في جزر الكناري (إنفولكان) وبدت فيه الحمم كتسونامي أمواج من النيران تتجه من البركان صوب شاطيء بحري.

أنهار من الحمم البركانية تتدفق من بركان #كومبري_فييخا في جزيرة #لا_بالما الإسبانية 🌋 pic.twitter.com/dzSasQOGLL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 23, 2021

وتسببت الحمم البركانية في إتلاف عدد كبير من الأراضي وألحقت أضرارا بمئات المنازل.

وأتى تدفق الحمم كذلك على مزارع الموز والأفوكادو الحيوية لاقتصاد الجزيرة.

وثار البركان في 19 سبتمبر/أيلول لأول مرة منذ 50 عاما.

واشتد عنف الثوران البركاني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث تكرر وقوع انفجارات قذفت الحمم المنصهرة في الهواء وتصاعدت أعمدة الدخان على ارتفاع كيلو مترات في السماء.

ووقع آخر ثوران بركاني في (لا بالما) في أكتوبر1971، عندما أطلق بركان (تيغويا) حمما بركانية لأكثر من 3 أسابيع بعد ظهور صدع جنوبي الجزيرة.

يذكر أن مدينة (لا بالما) ليست مقصدا سياحيا شهيرا على خلاف الجزر الشهيرة مثل كناريا الكبرى، ولانزاروت، وتنريف.