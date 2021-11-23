تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات

أنهار من الحمم.. استمرار ثوران بركان “لابالما” الإسباني منذ شهرين (فيديو)

حمم بركانية تخرج من بركان جزيرة لابالما الإسبانية (تويتر)
23/11/2021-|آخر تحديث: 23/11/202104:07 PM (مكة المكرمة)

ظهرت أنهار غزيرة من الحمم البركانية في مقطع مصور يرصد تطورات بركان (كومبري فييخا) بجزيرة (لابالما) الإسبانية بعد مرور أكثر من شهرين على بدء ثورانه.

ونشر المقطع معهد العلوم البركانية في جزر الكناري (إنفولكان) وبدت فيه الحمم كتسونامي أمواج من النيران تتجه من البركان صوب شاطيء بحري.

وتسببت الحمم البركانية في إتلاف عدد كبير من الأراضي وألحقت أضرارا بمئات المنازل.

وأتى تدفق الحمم كذلك على مزارع الموز والأفوكادو الحيوية لاقتصاد الجزيرة.

وثار البركان في 19 سبتمبر/أيلول لأول مرة منذ 50 عاما.

واشتد عنف الثوران البركاني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث تكرر وقوع انفجارات قذفت الحمم المنصهرة في الهواء وتصاعدت أعمدة الدخان على ارتفاع كيلو مترات في السماء.

ووقع آخر ثوران بركاني في (لا بالما) في أكتوبر1971، عندما أطلق بركان (تيغويا) حمما بركانية لأكثر من 3 أسابيع بعد ظهور صدع جنوبي الجزيرة.

يذكر أن مدينة (لا بالما) ليست مقصدا سياحيا شهيرا على خلاف الجزر الشهيرة مثل كناريا الكبرى، ولانزاروت، وتنريف.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

“الخيار الأخير”.. الموافقة على انتشال كلاب عالقة بين نيران بركان بطائرات مسيرة (فيديو)

قالت الشركة المشغلة للطائرات من دون طيار إنها حصلت لأول مرة على تصريح لمحاولة إنقاذ كلاب عالقة منذ أسابيع بين نيران بركان مدينة لابالما الإسبانية من خلال شبكة يتم التحكم فيها عن بعد.

Published On 19/10/2021
المزيد من منوعات
الأكثر قراءة