ألمانيا: أكثر من 146 ألف حادثة عنف زوجي العام الماضي

أظهرت إحصائية نشرت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع جرائم العنف بين الأزواج الحاليين والسابقين التي أبلغ عنها في ألمانيا مقارنة بالأعوام الماضية.

وذكرت إحصائية عن العنف بين شركاء الحياة، سواء كانت علاقة الشراكة قائمة أو سابقة، أن السلطات سجلت 146 ألف و655 واقعة مارس فيها أحد الشريكين عنفا بحق الآخر أو حاول ذلك، ويمثل هذا ارتفاعا بنسبة 4.9% مقارنة بعام 2019.

وأضافت الإحصائية التي نشرها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أن العنف بين شركاء الحياة الحاليين أو السابقين أودى بحياة 139 امرأة و30 رجلا عام 2020.

ومثلت جرائم تعمد إلحاق أذى بدني خفيف بشريك الحياة الغالبية العظمى من الحالات المبلغ عنها في العام الماضي بنسبة 61.6% وفي المقابل كانت نسبة جرائم التهديد والمطاردة والإكراه التي تم الإبلاغ عنها أقل على نحو واضح.

وشملت الحالات المبلغ عنها في العام الماضي جرائم أخرى من بينها إلحاق الأذى البدني الخطير والاغتصاب والحرمان من الحرية والإجبار على الدعارة والقتل والضرب الذي أفضى إلى الموت.

وأوضحت البيانات أن الرجال مسؤولين عن غالبية جرائم العنف مع حدوث ارتفاع طفيف في نسبة هذه الجرائم التي ارتكبتها النساء لتصل إلى 20.9% من الجرائم.

وحسب البيانات، كان نحو 34% من مرتكبي هذه الجرائم من الأجانب، وأظهرت الإحصائية ارتفاعا كبيرا في نسبة الجرائم التي ارتكبها الرجال في الجرائم التي ارتكبها الأجانب ووصلت هذه النسبة إلى 91.5% بين الجرائم المنسوبة لسوريين وإلى 88.3% بين الجرائم المنسوبة لأتراك، وفي المقابل وصلت النسبة في الجرائم المنسوبة لبولنديين إلى 74.2%.

وأوضحت البيانات أن النساء مثلن 80.5% من ضحايا جرائم العنف الزوجي في العام الماضي، وكان أغلب الضحايا (واحد من كل ثلاثة) في العقد الرابع من عمرهم (بين 30 و39 عاما).

ووقعت 38% من الجرائم في إطار علاقة زوجية سابقة و32.3% في إطار علاقة زوجية قائمة.