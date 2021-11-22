لحظة إنقاذ امرأة من موت محقق أسفل قطار (فيديو)

نشرت وزارة المواصلات الهندية على حسابها عبر تويتر مقطع فيديو لعملية إنقاذ امرأة كادت أن تسقط تحت قطار بدأ في التحرك بعد أن زلت قدمها أثناء صعودها للقطار.

ويُظهر المقطع المرأة بصحبة امرأة أخرى بينما كانتا تحاولان الصعود إلى القطار، الذي كان قد بدأ في التحرك. وفيما نجحت إحدى المرأتين في الصعود إلى القطار، اختل توازن المرأة الأخرى لتسقط على الأرض وهي تحاول التشبث بباب القطار، الذي بدأ في التحرك بسرعة.

وهرع عدد ممن كانوا على رصيف المحطة لحظة سقوط المرأة، ومن بينهم أفراد شرطة، لإبعادها عن القطار ومساعدتها على النهوض وجمع أغراضها التي تناثرت على الأرض.

मुम्बई के भायखला रेलवे स्टेशन पर लगभग 40 वर्षीय महिला चलती लोकल ट्रेन में चढने का प्रयास करते समय संतुलन बिगङने पर गिर गई, ड्यूटी पर तैनात सतर्क महिला आरक्षक ने महिला यात्री को सुरक्षित बचाया। आपसे अनुरोध है चलती गाड़ी में चढ़ने या उतरने का प्रयास ना करें,यह जानलेवा हो सकता है। pic.twitter.com/XicgJJd21J — Ministry of Railways (@RailMinIndia) November 22, 2021

وطالبت وزارة المواصلات الهندية من الركاب عدم محاولة ركوب القطارات أو النزول منها إذا تحركت، لأن ذلك قد يتسبب في الموت تحت عجلات القطار.