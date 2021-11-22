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منوعات|الهند

لحظة إنقاذ امرأة من موت محقق أسفل قطار (فيديو)

مقطع فيديو لعملية إنقاذ امرأة كادت أن تسقط تحت قطار بدأ في التحرك بعد أن زلت قدمها
22/11/2021

نشرت وزارة المواصلات الهندية على حسابها عبر تويتر مقطع فيديو لعملية إنقاذ امرأة كادت أن تسقط تحت قطار بدأ في التحرك بعد أن زلت قدمها أثناء صعودها للقطار.

ويُظهر المقطع المرأة بصحبة امرأة أخرى بينما كانتا تحاولان الصعود إلى القطار، الذي كان قد بدأ في التحرك. وفيما نجحت إحدى المرأتين في الصعود إلى القطار، اختل توازن المرأة الأخرى لتسقط على الأرض وهي تحاول التشبث بباب القطار، الذي بدأ في التحرك بسرعة.

وهرع عدد ممن كانوا على رصيف المحطة لحظة سقوط المرأة، ومن بينهم أفراد شرطة، لإبعادها عن القطار ومساعدتها على النهوض وجمع أغراضها التي تناثرت على الأرض.

وطالبت وزارة المواصلات الهندية من الركاب عدم محاولة ركوب القطارات أو النزول منها إذا تحركت، لأن ذلك قد يتسبب في الموت تحت عجلات القطار.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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