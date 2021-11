عيد ميلاد يتلون بالدماء.. ضحايا بينهم أطفال خلال عملية دهس في ويسكونسون الأمريكية (فيديو)

أعلنت سلطات بلدة واوكيشا بولاية ويسكونسون الأمريكية، فجر الإثنين، مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 40 أخرين بينهم أطفال إثر عملية دهس باستخدام سيارة دفع رباعي حمراء استهدفت تجمعًا احتفاليًا بمناسبة أعياد الميلاد.

وقالت سلطات البلدة الواقعة في مدينة ميلووكي في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الكثير من المصابين “تولوا نقل أنفسهم إلى المستشفيات”.

ولم تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل بشأن الضحايا وهوياتهم حتى الساعة (6:46 بتوقيت غرينيتش).

وكانت الشرطة الأمريكية تحدثت، مساء الأحد، عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 23 أخرين بينهم 11 بالغًا و12 طفلًا.

وقال رئيس الشرطة دانيل تومسون في مؤتمر صحفي إن سيارة الدفع الرباعي المستخدمة في الحادث في حوزة الشرطة بالإضافة إلى شخص “مثير للاهتمام” على حد تعبيره.

ولم يدل رئيس الشرطة في وواكيشا أية تفاصيل إضافية بشأن منفذ الهجوم أو دوافعه.

وفي لحظة مفاجئة وثقتها خدمة البث المباشر في المدينة والهواتف المحمولة للمشاهدين، تظهر سيارة دفع رباعي حمراء تتوجه بسرعة كبيرة تجاه الجمع الاحتفالي وتخترقه لتبدأ في دهس عدد من المارة والمحتفلين وأعضاء فرقة غنائية راقصة كانت تقدم عرضًا خلال الفعالية.

وأطلقت الشرطة النيران على السيارة أثناء اندفاعها باتجاه الجمع الاحتفالي في محاولة لإيقافها. ووفقا للشرطة، لم يصب أي من المارة أو المحتفلين برصاص الشرطة.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظات الذعر التي سيطرت على الموجودين في الاحتفال، كما أبرز أحد المقاطع كيف أنقذت العناية الإلهية طفلة صغيرة كانت ترقص على أحد جانبي الشارع عندنا اندفعت السيارة باتجاه التجمع الاحتفالي وكانت على بعد سنتيمترات قليلة منها.

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم أبرشية ميلووكي، ساندرا بيترسون إن “قس كاثوليكي والعديد من أبناء الرعية وتلاميذ مدارس واوكيشا الكاثوليك كانوا من بين المصابين”.

SUV narrowly misses little girl as it drives into Christmas parade in Wisconsin; number of victims not yet known pic.twitter.com/eIdvV2NsAL

— BNO News (@BNONews) November 21, 2021