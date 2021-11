سرقات جماعية بعضها تم في دقيقة.. لصوص ينهبون متاجر فاخرة بالولايات المتحدة (فيديو)

شهدت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية عدة سرقات استهدفت متاجر لعلامات تجارية فاخرة للأزياء والأحذية والحقائب وحتى مستحضرات التجميل بينها لوي فيتون وبربري وإيف سان لوران.

وبدأت الشرطة في عدد من المدن الأمريكية البحث عن المشتبه بهم وسط ترجيحات بأن تكون السرقات “عمليات نهب جماعية منسقة”.

وذكرت صحيفة (لوس أنجليس تايمز) الأمريكية، الأحد، أن شرطة مدينة ولنت كريك بمنطقة خليج سان فرانسيسكو على الساحل الغربي للولايات المتحدة تبحث عن عشرات المشتبه بهم بعد سلسلة من السرقات حدثت يومي الجمعة والسبت في وسط المدينة استهدفت تجار التجزئة للعلامات التجارية الفاخرة.

وقالت إن عمليات السطو “كانت على نطاق واسع” وشارك فيها نحو 80 شخصًا.

وأظهر مقطع مصور هجوم لصوص على أحد فروع سلسلة متاجر (نوردستروم) بوسط مدينة ولنت كريك وقيامهم بتكسير واجهات العرض وسرقة المنتجات والهروب وسط المارة في الشوارع.

وأشارت الشرطة إلى أن بعض اللصوص كان بحوزتهم أسلحة نارية بينما اعتدى أخرون على عاملين اثنين بالمتجر باستخدام رذاذ الفلفل.

