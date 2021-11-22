سرقات جماعية بعضها تم في دقيقة.. لصوص ينهبون متاجر فاخرة بالولايات المتحدة (فيديو)

شهدت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية عدة سرقات استهدفت متاجر لعلامات تجارية فاخرة للأزياء والأحذية والحقائب وحتى مستحضرات التجميل بينها لوي فيتون وبربري وإيف سان لوران.

وبدأت الشرطة في عدد من المدن الأمريكية البحث عن المشتبه بهم وسط ترجيحات بأن تكون السرقات “عمليات نهب جماعية منسقة”.

Louis Vuitton San Francisco, Union square got cleared out!! pic.twitter.com/7Sz6rlRo8n — Da Juan (@CARLITOSGUEY) November 20, 2021

وذكرت صحيفة (لوس أنجليس تايمز) الأمريكية، الأحد، أن شرطة مدينة ولنت كريك بمنطقة خليج سان فرانسيسكو على الساحل الغربي للولايات المتحدة تبحث عن عشرات المشتبه بهم بعد سلسلة من السرقات حدثت يومي الجمعة والسبت في وسط المدينة استهدفت تجار التجزئة للعلامات التجارية الفاخرة.

وقالت إن عمليات السطو “كانت على نطاق واسع” وشارك فيها نحو 80 شخصًا.

وأظهر مقطع مصور هجوم لصوص على أحد فروع سلسلة متاجر (نوردستروم) بوسط مدينة ولنت كريك وقيامهم بتكسير واجهات العرض وسرقة المنتجات والهروب وسط المارة في الشوارع.

وأشارت الشرطة إلى أن بعض اللصوص كان بحوزتهم أسلحة نارية بينما اعتدى أخرون على عاملين اثنين بالمتجر باستخدام رذاذ الفلفل.

The Louis Vuitton in San Francisco union square just got emptied out 😳 pic.twitter.com/Imi6qbL0i1 — Yealenne (@Yealenne) November 20, 2021

وأوضحت الشرطة في بيان أن مدنا أخرى في خليج سان فرانسيسكو تعرضت لسرقات جماعية، الجمعة، وغالبيتها استهدفت متاجر راقية.

ولفتت أيضا إلى تعرض متجر مجوهرات في مركز تجارى يسمى (سان فالي مول) بخليج سان فرانسيسكو للسرقة في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي السياق، تعرض فرع لسلسلة متاجر (لوي فيتون) في مدينة شيكاغو شرقي الولايات المتحدة لعملية سرقة في وضح النهار ووسط ذهول المتسوقين، الخميس الماضي.

وسرق 18 لصًا معروضات من المتجر الفاخر بقيمة 120 ألف دولار أمريكي، حسبما نقلت صحف أمريكية.

وأظهر مقطع فيديو صادم العصابة تدخل المتجر في مركز أوك بروك واحدًا تلو الآخر بعد أن ذهب حارس المتجر المسلح للحصول على استراحة قصيرة.

وبمجرد دخولهم جميعًا، قام اللصوص في ثوان بالقفز إلى كل ركن من أركان المتجر وحشو حقائبهم بالمعروضات وأخذ ما يمكن أن تحمله يديهم.

وشهدت السرقات في شيكاغو ارتفاعًا بنسبة 14% حيث قفزت إلى 11093 من 9424 في عام 2020.