عرفان حليم.. كورونا يهزم الطبيب البريطاني “رمز القوة” بعد 25 عاما من خدمة المرضى

فقد الطبيب البريطاني عرفان حليم في 10 سبتمبر/أيلول الماضي القدرة على مواجهة وباء كورونا والاستمرار في مسيرة خدمة المرضى ورعايتهم التي استمرت لنحو 25 عامًا متواصلًا.

في ذلك اليوم، انهار الطبيب الذي نعاه أصدقاؤه بلقب “رمز القوة” أمام شراسة الوباء ودخل في مرحلة علاج استمرت 9 أسابيع انتهت برحيله الأسبوع الماضي.

عُرف الطبيب عرفان حليم (45 عامًا) بحرصه الشديد على مساعدة المرضى الذين أصابهم الفيروس الشرس لكنه لم يتمكن من الصمود أمامه وغادر الحياة رغم محاولات الرعاية الفائقة وحملات التبرع التي تمكنت من جمع أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني (ما يزيد على 201 ألف دولار أمريكي).

وأصيب عرفان بالفيروس بعد شهرين فقط من انضمامه إلى فريق وحدة الرعاية الفائقة لمرضى فيروس كورونا في مستشفى سويندون بمقاطعة ويلتشير جنوب غربي إنجلترا.

تخصص عرفان في جراحة المناظير وقال أصدقاء مقربون للعائلة إن وفاته “حدثت بعد وقت قصير من وفاة والده كمال الذي فقد حياته أيضًا متأثرًا بفيروس كورونا”.

هاذ و أعربت سيان هيوز بوليت صديقة لعائلة حليم عن حزنها بسبب فقدانه وقالت إن رحيل حليم “ترك فراغًا كبيرًا”.

وأضافت في تصريحات لصحيفة (إيفننغ ستاندارد) أن حليم “كان كثيرًا ما يقطع مسافة تصل لأكثر من ساعتين من أجل رعاية وعلاج المرضى في المستشفى حيث يعمل”.

وتابعت “من الصعب للغاية تقبل وفاة رجل اتخذ كل الاحتياطات الطبية ضد فيروس كورونا”.

وأردفت “عندما أتخيله الآن أراه يقف بجانب زوجته وعائلته. هو رمز القوة والزوج والأب وأفضل صديق أراه يعيش بين زوجته وأولاده”.

واستطاع أصدقاء وزملاء عرفان من جمع أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني -رغم أن الهدف جمع كان 100 ألف فقط- خلال فترة مرضه وحجزه في العناية الفائقة، لكن بعد رحيله سيذهب هذا المال إلى زوجته سايلا وأولاده، حسبما أعلنت صفحة (جو فاند مي) وهي منصة لجمع التبرعات.

ووصفت سايلا حياتها الزوجية مع عرفان بأنها كانت “15 عامًا سحريًا” أثمرت عن 4 أبناء.

وقالت “لم يكن عرفان فقط صديقي المقرب بل كان صديقًا مقربًا لأولادنا ولأناس كثر”.

