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منوعات|الصين

لاعبة تنس صينية تظهر في صور رسمية بعد اختفاء أسبوعين واتهام سياسي باغتصابها (فيديو)

شوهدت بينغ شواي وهي تتناول العشاء مع مدربها وأصدقائها في مطعم (مواقع التواصل)
21/11/2021-|آخر تحديث: 21/11/202101:38 PM (مكة المكرمة)

حضرت نجمة التنس الصينية بينغ شواي، التي كان مكان وجودها موضع اهتمام دولي منذ أسابيع، بطولة في بيجين، اليوم الأحد، بحسب الصور الرسمية التي نشرتها صفحة البطولة الصينية.

وكان يمكن رؤية بينغ بين الضيوف في البطولة مرتدية سترة زرقاء داكنة وسروالًا أبيض، وفقًا للصور المنشورة على الصفحة الرسمية للبطولة على موقع (وي تشات).

ولم تظهر المصنفة الأولى على العالم سابقًا في (مسابقةِ زوجي النساء ) علنًا منذ أن قالت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني إن نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ قاولي أجبرها على ممارسة الجنس وإنهما أقاما فيما بعد علاقة توافقية متقطعة.

ولم يعلق تشانغ ولا الحكومة الصينية على مزاعمها. وتم حذف منشور بينغ سريعًا من على وسائل التواصل الاجتماعي وتم حظر مناقشة الموضوع على الإنترنت.

وأعربت هيئات التنس العالمية عن قلقها، وهدد اتحاد اللاعبات المحترفات بسحب بطولاته من الصين. ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تقديم أدلة على مكان وجود بينغ وسلامتها.

وقال متحدث باسم اتحاد اللاعبات المحترفات إن الصور ولقطات الفيديو التي ظهرت، اليوم الأحد، لبينغ ما زالت “غير كافية” ولا تعالج مخاوف الاتحاد.

ونشر مينغ الصحفي في صحيفة (غلوبال تايمز) عبر حسابه على تويتر مقطعي فيديو يظهران أن “بينغ شواي كانت تتناول العشاء مع مدربها وأصدقائها في أحد المطاعم”.

وأشار إلى أن الفيديو تم تصويره يوم السبت في العاصمة الصينية. وأردف أن بينغ شواي “ستظهر في الأماكن العامة وتشارك في بعض الأنشطة قريبًا”.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من صحة الصور،التي نشرها الصحفي في (غلوبال تايمز)، وهي صحيفة مدعومة من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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Published On 19/11/2021
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