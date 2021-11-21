ابتكار ألياف صناعية تثبت في الملابس يمكنها التواصل مع الأجهزة الإلكترونية المحيطة

تخيل لو أن محرك سيارتك يبدأ في العمل بمجرد أن تقترب منها، أو أنك ترتدي سترة داخل مستشفى تقيس وظائفك الحيوية بشكل مستمر.

تلك كانت مجرد أفكار خيالية وأصبحت واقعية بفضل تقنية جديدة يطلق عليها اسم “الشبكة المحيطة بالجسم”.

وتعتمد التقنية على نوعية من الألياف الصناعية التي ابتكرها فريق من المهندسين بجامعة (كاليفورنيا إيرفين) الأمريكية يمكن تثبيتها داخل نسيج الملابس، كما يمكنها التواصل بشكل رقمي مع الأجهزة الإلكترونية القريبة بدون الحاجة إلى بطاريات.

وقال فريق البحث إن تقنية الألياف الجديدة ستعمل “على غرار ما يحدث عندما تضع هاتفك المحمول على جهاز القارئ الإلكتروني لدفع قيمة مشترياتك”.

وأضاف انهم نجحوا “في تمديد مدى الشبكة بشكل ملموس”.

النسيج مثبتا على الملابس (مواقع أمريكية)

وأوضح أنه “يمكنك أن تحتفظ بهاتفك داخل جيبك، وتقوم بتمرير السترة بجوار قطعة ثياب أخرى، أو جهاز قارئ إلكتروني، وفي هذه الحالة سوف يتم تبادل البيانات بين القطعتين”.

وأكد أمير حسين حاجي أغاجاني رئيس فريق الدراسة أن الابتكار الجديد يسمح لمن يرتدي الثياب المجهزة بالألياف الجديدة بالتواصل رقميا مع الأجهزة الإلكترونية القريبة، والقيام بعمليات دفع بلمسة واحدة أو تحريك أكمام السترة على سبيل المثال.

وأضاف أن المواد المستخدمة في صناعة هذه الألياف رخيصة التكلفة وسهلة في التصنيع ويمكن تشكيلها بكل يسر، وبالتالي يمكن انتاجها بأشكال وأطوال مختلفة، كما يمكن تثبيتها داخل الثياب التقليدية للمستخدم دون الحاجة إلى شراء ملابس خاصة لهذا الغرض.