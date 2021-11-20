وفاة مسافر في مطار إسطنبول بعد انفجار كبسولات مخدرات في معدته (فيديو)

لقي شاب كونغولي مصرعه في مطار إسطنبول، إثر انفجار كبسولات مخدرات كان ينقلها في معدته.

وأفادت وسائل إعلام محلية تركية بأن المسافر وصل إلى مطار إسطنبول قادمًا من إركان شمال قبرص التركية، وكان متوجهًا إلى (كينساسا) عاصمة بلاده الكونغو.

وأثناء بدء إجراءات السفر في المطار، تدهورت حالته الصحية ونقل إلى المستشفى على الفور بعد التدخل الأولي للفرق الطبية.

وقالت صحيفة “يني شفق” التركية إن الأطباء عزوا سبب الوفاة إلى انفجار أكياس مخدرات في بطنه.

ورصدت الكاميرات لحظات تدهور وضعه الصحي داخل المطار ونقله إلى المستشفى.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في تركيا، ففي منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت حادثة مماثلة لمواطن إكوادوري.

وأعلنت وقتها السلطات وفاة مهرب مخدرات كان مسافرًا من إسبانيا إلى الإكوادور بعد انفجار كبسولات كوكايين كان يخبئها في معدته.