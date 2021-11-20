مصر.. احتفاء على مواقع التواصل بفتاة أنقذت طفلا من الاختطاف (صور)

احتفت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بفتاة شابة أنقذت طفلا من الاختطاف داخل أحد المراكز التجارية في العاصمة المصرية القاهرة.

بدأت القصة عندما نشر حساب مدرسة في مصر تكريما لإحدى طالباته قال إنها “بطلة” أنقذت طفلا من الاختطاف.

وكتبت المدرسة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يسر مدارس نفرتاري الدولية أن تكون ليلى مصطفى السيد واحدة من طلابه، كانت البطلة الشابة شجاعًة وذكيًة وأنقذت طفلا صغيرا من الاختطاف من والدته في أحد المراكز التجارية”.

وبحسب رواية المدرسة فقد أنقذت ليلى الطفل عندما رأت امرأة تحمل طفلاً يبكي في يديها، وتوقعت أنه قد اختطف من والديه لتبادر بالتواصل مع الأمن الذي ألقى القبض على الخاطف وسلمه للشرطة.

وتابعت المدرسة: “نحن نحيي طالبتنا المحبوبة ليلى التي أعطت مثالاً مذهلاً عن كيف يجب أن يكون الشخص المسؤول صاحب ضمير”.

ولاقى تكريم ليلى تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.