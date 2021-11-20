“كأنها إعصار”.. عاصفة ترابية تضرب عددا من المحافظات المصرية وتعطّل الدراسة (فيديو)

رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لحظة وصول عاصفة ترابية لعدد من المحافظات -منها الفيوم (بإقليم شمال الصعيد) وأسيوط- وقالوا إنها تشبه الإعصار بسبب ضخامة حجمها وكثافتها.

وأظهرت المقاطع توقف السيارات على الطريق وسط حالة من الصدمة سادت بين المارة وتحذيرات من التعرض لها.

وأبدى ناشطون مخاوفهم من حجم العاصفة التي بدت كأنها حائط ضخم لا يُظهر ما وراءه.

وفي السياق، قررت 6 محافظات مصرية تعطيل الدراسة، غدا الأحد، إثر موجة من الطقس السيئ تمر بها البلاد.

وأعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية (شمال) تعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد الحكومية والخاصة، الأحد، بسبب “استمرار سوء الأحوال الجوية وموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة”.

من جهته، نفى مجلس الوزراء المصري -في بيان عبر حسابه على فيسبوك- تعطيل الدراسة في مدارس القاهرة الكبرى، غدًا الأحد، جراء سوء الأحوال الجوية.

وشدّد البيان على “مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه وفق تقرير حالة الطقس المتوقعة والصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية”.

ودفع استمرار الطقس السيئ 5 محافظات أخرى لتعليق مماثل للدراسة، وهي مطروح (غرب)، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية، ودمياط، (دلتا النيل/شمال)، وفق بيانات رسمية منفصلة.

والسبت، تم تعطيل الدراسة في 7 محافظات (من إجمالي 27) هي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية ومطروح (غرب) وشمال سيناء (شمال شرق)، بسبب سوء الطقس، وفق بيانات رسمية صدرت الجمعة.

وأفادت وزارة التنمية المحلية في بيان، مساء السبت، أن “محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح وبورسعيد وشمال سيناء تتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة والسحب الرعدية”.

وأضاف البيان أن وزير التنمية المحلية وجّه بـ”استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين استقرار الأحوال الجوية”.