في أول بحث من نوعه.. دراسة تثبت علميا مقولة أن “أعز الولد ولد الولد”

توصل باحثون في جامعة إيموري في ولاية جورجيا الأمريكية للمرة الأولى إلى التفسير العلمي لمقولة “أعز الولد ولد الولد”.

وأبرزت الدراسة المنشورة حديثا في مجلة (بروسيدينغز بي) أن مناطق مرتبطة بالتعاطف العاطفي تنشط بشكل مكثف في أدمغة الجدات عندما يتعلق الأمر بالأحفاد مقارنة بالأبناء.

وأجريت الدراسة على 50 جدة عرضت عليهن صور أحفادهن الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و12 عاما.

المشاعر والتعاطف هما محرك الجدة الأساسي تجاه الأحفاد (مواقع)

وقال جيمس ريلينغ الباحث الرئيسي في الدراسة عالم الأنثروبولوجيا والأعصاب إن الجدات “شعرن فعلا بما يشعر به الحفيد في الصورة، فهن ابتهجن إذا كان الحفيد يبدو في الصورة سعيدا ويشعرن بالضيق في حال بدا منزعجا”.

وأضاف أن بمشاهدة الجدة لصور الأحفاد “تنشط مناطق الدماغ المختصة بالتعاطف وأجزاء أخرى معنية بالحركة”.

وفيما يتعلق بالأحاسيس التي تشعر بها الجدات تجاه أبنائهن مقارنة بالأحفاد، لفتت الدراسة إلى أن صور الأولاد البالغين “حفزت لدى الجدات (أمهات الأبناء) نشاطا مكثفا لديهن في المناطق المتعلقة بالارتباط الإدراكي كالسعي لفهم ما يفكر فيه أبناؤهن أو يشعرون به ولماذا من دون كثير من التفاعل العاطفي، أي أن العقل يغلب الشعور في هذه الحالة”.