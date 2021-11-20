أطول خسوف جزئي منذ مئات السنين.. “قمر الدم” يزين سماء الليل ويبهر العالم (صور)

أضفى أطول خسوف جزئي للقمر منذ مئات السنين إبهارا على سماء الليل حول العالم، الجمعة، في حدث أطلق عليه اسم “قمر الدم” بسبب الضباب الأحمر الذي صاحبه.

فالخسوف الجزئي الذي استمر ثلاث ساعات و28 دقيقة و23 ثانية هو الأطول منذ 18 فبراير/شباط 1440، بحسب وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

الخسوف الجزئي استمر ثلاث ساعات (رويترز)

وأمكن رؤية مناظر خلابة للخسوف الجزئي للقمر في أجزاء من الولايات المتحدة وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وقالت ناسا إنه أثناء الخسوف، كان ما يصل إلى 99.1% من قرص القمر داخل أحلك ظل للأرض.

99.1% من قرص القمر داخل أحلك ظل للأرض (رويترز)

وأضافت في بيان، أن القمر كان داخل ظل الأرض وتحول إلى اللون الأحمر، لأن ضوء الشمس الوحيد الذي يصل إليه كان يمر عبر الغلاف الجوي للأرض.

وأشارت إلى أنه “كلما زاد الغبار أو السحب في الغلاف الجوي للأرض أثناء الخسوف، ظهر القمر أكثر احمرارًا”.

القمر كان داخل ظل الأرض وتحول إلى اللون الأحمر (رويترز)

وبالنسبة لمن فاته هذا الحدث، سيتعين عليه الانتظار حتى عام 2669 قبل أن يتمكن من رؤية خسوف جزئي للقمر أطول من هذا.

غير أنه من المتوقع أن يكون هناك خسوف كلي للقمر بمدة أطول في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل.