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منوعات|بنغلادش

قمر الإسلام.. حكاية طبيب أنشأ مستشفى للفقراء وأجرى ألف عملية زراعة كلى مجانا

قمر الإسلام: لا يوجد أحد للفقراء لذلك بنيت هذا المستشفى لهم (مواقع التواصل)
2/11/2021-|آخر تحديث: 2/11/202103:42 PM (مكة المكرمة)

لاقت قصة الطبيب البنغالي (قمر الإسلام) استحسانًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف تقرير عن إنشائه مستشفى لزراعة الكلى في بنغلاديش، مخصص بالدرجة الأولى للفقراء، أجرى فيه أكثر من 1000 عملية زراعة كِلية من دون أن يتقاضى أي أجر شخصي على ما يقوم به.

ونشر موقع (بنغلاديش بوست) تقريرًا عن “طبيب الفقراء”، الذي زرع خلال الإغلاق الذي حصل العام الماضي بسبب فيروس كورونا نحو 250 كلية.

ويقول الموقع إن (قمر الإسلام) يتابع مرضاه بعد العملية مجانًا أيضًا، بينما وصلت نسبة نجاح عملياته إلى 95%.

ويلفت التقرير إلى مقدار التضحية التي يقدمها الطبيب الإنسان، إذ إنه عندما حانت له الفرصة ليشتري سيارة لم يفعل ذلك، واشترى بدلًا من ذلك جهاز غسيل كلى للبسطاء.

ويشير إلى أن المركز العلاجي يستقبل نحو 500 مريض شهريًا لإجراء فحوصات مجانية لهم، كما يتحدث عن اكتشاف محلول منخفض التكلفة يحفظ الكلى قبل العملية.

ويقول قمر الإسلام، الحاصل على زمالة الكلية الملكية للجراحين من كلية إدنبره الملكية في اسكتلندا، إن مشاكل الكلى عادة تكون بسبب الطعام المغشوش “لذا أنصحكم بالابتعاد عن الأطعمة المغشوشة بالفورمالين والمواد الحافظة”.

المستشفى الذي أنشأه قمر الإسلام للفقراء

وشدد على أنه لا يجب تناول الأدوية أو المضادات الحيوية من دون استشارة طبيب متخصص، لافتًا إلى ضرور فحص مرضى السكر والضغط   كل سنة. ويضيف أنه “لا يوجد أحد للفقراء لذلك بنيت هذا المستشفى لهم”.

وقال إن عمليات زرع الأعضاء تُجرى يوميًا في البلدان المجاورة، لكن يمكن إجراء 4 عمليات فقط في المستشفى أسبوعيًا، مضيفا “نحن نعمل على إجراء عمليات زرع كل يوم، ونعمل على إجراء حوالي 200 عملية زرع سنويًا”.

وقال قمر الإسلام “أريد أن تكون جميع المستشفيات قادرة على إجراء عمليات زرع. أريد أن أزيل الألم عن مرضى الكلى”.

وبالإضافة إلى مستشفاه الخاص، فقد عمل قمر الإسلام في العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة المعروفة، كما قام بتدريب عدد كبير من الأطباء، وفقا لما ذكره موقع (ذا بزنس ستاندرد) الهندي.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع قصة قمر الإسلام ونشروا عبارات تثني عليه وتمدح ما يقوم به.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية
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