“جميلة من دونه”.. تسريح مديرة متجر بريطانية نزعت حجاب زميلتها المسلمة

خسرت مديرة متجر “سوبر ماركت” في بريطانيا دعوى الفصل التعسفي التي رفعتها على مُشغلها بعد أن طردها بسبب خلع حجاب زميلتها.

ونشر المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي البريطاني مقداد فيرسي عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء، قائلًا إن “مديرة إحدى المتاجر في بريطانيا فُصلت من وظيفتها بسبب نزعها لحجاب زميلتها المسلمة رغمًا عنها”.

Morrisons team leader Natalie McGonigle, was sacked for twice pulling off a colleague's hijab without her permission.

She lost an unfair dismissal case after claiming she was just 'having a laugh'.#Islamophobia https://t.co/0KL7gOVvLz

