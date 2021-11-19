مصرية تفوز بجائزة شخصية العام في ولاية أسترالية (فيديو)

فازت المصرية الأسترالية عبلة قادوس بلقب “الشخصية الأسترالية” لعام 2022 في ولاية (نيو ساوث ويلز)، وذلك لنشاطها في العمل الخيري ومساعدة المسلمين في الولاية.

وقالت قادوس خلال لقاء مع برنامج هاشتاغ على شاشة الجزيرة مباشر، إن معاناتها في السابق من التمييز بسبب لبس الحجاب والتضييق عليها في الوظائف دفعها إلى الاستقالة من العمل والبدء في رحلة التطوع لمساعدة المسلمات المحجبات.

وأسست عبلة قادوس أول خدمة رعاية اجتماعية في أستراليا للنساء المسلمات.

وقالت عبلة التي تتطوع منذ أكثر من 35 عاما إن أحد أهم أسس جمعيتها هو المحافظة على الدين الإسلامي ودعوة أبناء المسلمين للتمسك بدينهم.

وأوضحت “كان هدفنا توعية المرأة المسلمة، بغض النظر عن خلفيتها ولونها ولغتها”، مؤكدة أن “ما كان يجمعهم في الجمعية هو الإسلام ولا شيء غيره”.

وأشارت إلى أنها لم تواجه مشكلات قانونية كبيرة خلال رحلتها التطوعية في أستراليا، حيث أن البلاد تمنحك الحرية.

وعن حياتها الشخصية قبل السفر إلى أستراليا قالت عبلة إنها كانت تلعب التجديف خلال وجودها في مصر، وأكملت لعب الرياضة في أستراليا.

وقالت إن نشأتها في مصر ومعرفتها باللغات ساعدتها على الاندماج في أستراليا.