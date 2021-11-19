قطة بأربع آذان تحقق نجومية على مواقع الإنترنت (فيديو)

تحولت القطة (ميداس) إلى نجمة على مواقع الإنترنت في تركيا، والسبب في ذلك يعود إلى آذانها الأربعة.

وقالت صاحبة القطة إنها شعرت بالتعاطف مع القطة، التي تبلغ من العمر أربعة أشهر، عندما رأتها في بيت إحدى صديقاتها.

وبالإضافة إلى آذانها، تعاني (ميداس) أيضا من عيب في الفك بسبب طفرة جينية.

وقال أفراد العائلة إنهم وقعوا في حب ميداس من النظرة الأولى ورغبوا في استضافتها بمنزلهم، انطلاقا من الشعور بالتعاطف مع حيوان ينتظره مصير مجهول في ظل ضعف إمكانية العثور على من يكفله بسبب حالته الفريدة.

واشتُق اسم القطة من شخصية الملك ميداس في الأساطير الإغريقية وهو ملك كان له قدرة على تحويل أي شيء يلمسه إلى ذهب، لكنه كان بأذني حمار.

وحققت (ميداس) شهرة واسعة على الإنترنت عبر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول حياتها اليومية مع الكلبين سوزي وزينو، اللذين تربيهما صاحبتها.

وبالرغم من أن شكل (ميداس) يبدو غريبا، إلا أن حالتها لم تؤثر على صحتها أو على حاسة السمع لديها حسبما يقول الطبيب البيطري.

ويوضح أن ما يميز (ميداس) هو أن كل الآذان الأربعة متصلة بالقناة السمعية.

وتقول صاحبة (ميداس) إنها تأمل في أن تقنع شعبيتها الناس بتبني الحيوانات الأليفة بدلا من شرائها من المتاجر.

وأضافت “الناس مندهشون للغاية، ولا يستطيعون تصديق هذا، الجميع يريدون أن يروها، ويريدون صورا لها”.

لكنها أشارت إلى أن “بعض الناس يشعرون أيضا بالخوف منها”.