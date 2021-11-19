حاصرتهم مياه نهر هائج.. طائرة عسكرية تنقذ 10 أشخاص من موت محقق (فيديو)

أنقذت القوات الجوية الهندية، اليوم الجمعة، 10 مواطنين من موت محقق بعدما حاصرتهم مياه نهر شيترافاتي الهائج في ولاية أندرا برديش جنوبي الهند.

وأعلنت القوات الجوية في بيان عبر تويتر أنها استخدمت طائرة عسكرية من طراز (إم أي – 17) لإنقاذ المواطنين في ظل ظروف جوية صعبة.

وأظهر مقطع مصور نشرته صفحة القوات الجوية الهندية عبر تويتر 10 رجال يعتلون جرافة محاولين النجاة بأنفسهم من مياه النهر الهائجة.

وبدت الجرافة غارزة في أرضية النهر وتحيط بها المياه من كل جانب.

وظهر في المقطع أيضا عشرات المواطنين يقفون على حافة النهر يراقبون عملية إنقاذ الرجال المحاصرين باستخدام الطائرة العسكرية.