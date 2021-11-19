تجول عروسان هنديان في شوارع غمرتها المياه بسبب الفيضانات في ولاية كيرالا جنوب الهند، داخل إناء طهي ضخم أمس الإثنين للوصول إلى مكان زفافهما.
حاصرتهم مياه نهر هائج.. طائرة عسكرية تنقذ 10 أشخاص من موت محقق (فيديو)
19/11/2021-|آخر تحديث: 19/11/202108:45 PM (مكة المكرمة)
أنقذت القوات الجوية الهندية، اليوم الجمعة، 10 مواطنين من موت محقق بعدما حاصرتهم مياه نهر شيترافاتي الهائج في ولاية أندرا برديش جنوبي الهند.
وأعلنت القوات الجوية في بيان عبر تويتر أنها استخدمت طائرة عسكرية من طراز (إم أي – 17) لإنقاذ المواطنين في ظل ظروف جوية صعبة.
#HADROps pic.twitter.com/c2JQlWFiLs
— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 19, 2021
وأظهر مقطع مصور نشرته صفحة القوات الجوية الهندية عبر تويتر 10 رجال يعتلون جرافة محاولين النجاة بأنفسهم من مياه النهر الهائجة.
وبدت الجرافة غارزة في أرضية النهر وتحيط بها المياه من كل جانب.
وظهر في المقطع أيضا عشرات المواطنين يقفون على حافة النهر يراقبون عملية إنقاذ الرجال المحاصرين باستخدام الطائرة العسكرية.
#HADROps pic.twitter.com/c2JQlWFiLs
— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 19, 2021
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي