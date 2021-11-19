بيع نسخة أصلية نادرة من الدستور الأمريكي مقابل 43 مليون دولار (فيديو)

أعلنت دار (سوذبيز) للمزادات بيع نسخة أصلية نادرة للغاية من الدستور الأمريكي، الذي أقر في عام 1787، مقابل أكثر من 43 مليون دولار.

وقالت (سوذبيز) إن هذه النسخة واحدة من 13 نسخة متبقية فقط من بين 500 نسخة تمت طُباعتها من أجل المؤتمر الدستوري في فيلادلفيا في سبتمبر/أيلول 1787، وتم توزيعها على مندوبي المؤتمر.

وتعود هذه النسخة من الدستور الأمريكي إلى الأمريكية دوروثي تابر غولدمان، وهي هاوية جمع التحف، وتعد النسخة واحدة من بين نسختين فقط يمتلكهما أشخاص.

وأوضحت (سوذبيز) أنه تم بيع النسخة في مزاد بمدينة نيويورك، مساء أمس الخميس، مقابل 43.2 مليون دولار لصالح البرامج التعليمية للطلاب التابعة لمؤسسة (دوروثي تابر غولدمان).

وذكرت الدار أن هذا السعر يشكّل “رقما قياسيا عالميا لبيع وثيقة تاريخية في مزاد”.

وتوقعت (سوذبيز) أن تباع النسخة بما يتراوح بين 15 و20 مليون دولار.

وبيعت الوثيقة بأكثر من ضعف سعرها المقدّر بعد 8 دقائق فحسب من طرحها، وتنافس عليها مزايدون شاركوا حضوريا في المزاد، وآخرون عبر الهاتف من كل أنحاء العالم.

ولم تفصح الدار عن اسم الشاري، لكنها أشارت إلى أن مجموعة من هواة العملات الرقمية لم تتمكن من الاستحواذ على النسخة.

وتحمل هذه النسخة توقيع عدد من “الآباء المؤسسين” للولايات المتحدة الأمريكية، ومن بينهم جورج واشنطن وبنجامين فرانكلين وجيمس ماديسون.

ويبدأ النص الدستوري بالجملة الشهيرة “نحن، شعب الولايات المتحدة، نقوم بغية تشكيل اتحاد أكثر كمالا بالإعلان عن هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية”.

ووقعت الولايات تباعا على الوثيقة بين ديسمبر/كانون الأول 1787 ومايو/أيار 1790.