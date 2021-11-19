اختفاء لاعبة صينية اتهمت سياسيا بالاغتصاب.. سيرينا ويليامز تغرد واتحاد التنس يهدد بسحب بطولاته

19/11/2021-|آخر تحديث: 19/11/202103:09 PM (مكة المكرمة)
غردت نجمة التنس العالمية، الأمريكية سيرينا ويليامز أمس الخميس، قائلة إنها تشعر بالقلق على اللاعبة الصينية بينغ شواي، التي لم ترد أي أخبار عنها منذ بداية الشهر الجاري، بعد اتهامها لنائب رئيس الوزراء الصيني السابق جانغ جو لي بـ”الاغتصاب”.
وقالت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية، إن اللاعبة اختفت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني بعد منشورها على مواقع التواصل الصينية، وشكك مشاهير في التنس في اختفاء الشابة واستخدموا هاشتاغ (Where Is PengShuai).
ونقلت الصحيفة عن قناة (CGTN) الصينية الحكومية رسالة بريد إلكتروني نشرتها على تويتر منسوبة إلى بينغ شواي، تزعم أنها أرسلتها إلى إدارة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، دون تأكيد صحة الرسالة.
وقالت (لوباريزيان) إن ما جاء في الرسالة يتعارض مع “اتهامات بينغ شواي لنائب رئيس الوزراء السابق باغتصابها قبل 3 سنوات”.
وجاء في الرسالة المنسوبة للاعبة “المعلومات الخاصة بتهمة بالاعتداء الجنسي كاذبة، أنا لست في عداد المفقودين ولا في خطر، كنت أستريح في المنزل، وكل شيء على ما يرام”.
وأثار محتوى الرسالة الشكوك حول صحتها، بعد أن لاحظ مستخدمو تويتر بروز رمز المساحة (الرمز الذي يستخدم على لوحة المفاتيح لوضع مسافة بين الكلمات) على نص الرسالة الإلكترونية.
وقال رئيس اتحاد لاعبات التنس ستيف سايمون، في بيان الأربعاء، “يزيد قلقي على سلامة بينغ شواي، وأجد صعوبة في تصديق أنها كتبت بالفعل الرسالة التي تلقيناها”.
وعبّر عن استعداد اتحاد التنس النسائي لسحب بطولاته من الصين إذا لم يكن ردها على مزاعم الاعتداء الجنسي التي قدمتها بينغ شواي مُقنعا.
وذهب سايمون في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الخميس، إلى أن “شواي أظهرت شجاعة لا تصدق في وصف ادعاء الاعتداء الجنسي ضد مسؤول كبير سابق في الحكومة الصينية”.
وتابع “يجب السماح لشواي بالتحدث بحرية دون إكراه أو ترهيب من أي مصدر، يجب احترام ادعاءاتها بالاعتداء الجنسي والتحقيق فيها بشفافية كاملة وبدون رقابة”.
ووردت اتهامات اللاعبة ضد الزعيم الكبير في الحزب الشيوعي الصيني جو لي الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وهو من بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في الصين بين عامي 2013 و2018، في عهد الرئيس شي جين بينغ.
واتهمت اللاعبة (35 سنة) السياسي بالاغتصاب في منشور على موقع (ويبو) قبل حذف المنشور بسرعة واختفائها منذ ذلك الوقت، وقالت (فرانس برس) إن جو لي لم يظهر ولم يتفاعل مع هذه الاتهامات.
وقالت (لوباريزيان) إن المتحدثين باسم وزارة الخارجية الصينية رفضوا عدة مرات التعليق على القضية بحجة أنه “ليس ملفًا دبلوماسيًا”، وأوضحت أن أي إشارة إلى هذه القضية على مواقع التواصل الصينية تخضع للرقابة على الإنترنت في البلاد.