اختفاء لاعبة صينية اتهمت سياسيا بالاغتصاب.. سيرينا ويليامز تغرد واتحاد التنس يهدد بسحب بطولاته

غردت نجمة التنس العالمية، الأمريكية سيرينا ويليامز أمس الخميس، قائلة إنها تشعر بالقلق على اللاعبة الصينية بينغ شواي، التي لم ترد أي أخبار عنها منذ بداية الشهر الجاري، بعد اتهامها لنائب رئيس الوزراء الصيني السابق جانغ جو لي بـ”الاغتصاب”.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6 — Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021

وقالت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية، إن اللاعبة اختفت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني بعد منشورها على مواقع التواصل الصينية، وشكك مشاهير في التنس في اختفاء الشابة واستخدموا هاشتاغ (Where Is PengShuai).

ونقلت الصحيفة عن قناة (CGTN) الصينية الحكومية رسالة بريد إلكتروني نشرتها على تويتر منسوبة إلى بينغ شواي، تزعم أنها أرسلتها إلى إدارة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، دون تأكيد صحة الرسالة.

وقالت (لوباريزيان) إن ما جاء في الرسالة يتعارض مع “اتهامات بينغ شواي لنائب رئيس الوزراء السابق باغتصابها قبل 3 سنوات”.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI — CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2021

وجاء في الرسالة المنسوبة للاعبة “المعلومات الخاصة بتهمة بالاعتداء الجنسي كاذبة، أنا لست في عداد المفقودين ولا في خطر، كنت أستريح في المنزل، وكل شيء على ما يرام”.

وأثار محتوى الرسالة الشكوك حول صحتها، بعد أن لاحظ مستخدمو تويتر بروز رمز المساحة (الرمز الذي يستخدم على لوحة المفاتيح لوضع مسافة بين الكلمات) على نص الرسالة الإلكترونية.

وقال رئيس اتحاد لاعبات التنس ستيف سايمون، في بيان الأربعاء، “يزيد قلقي على سلامة بينغ شواي، وأجد صعوبة في تصديق أنها كتبت بالفعل الرسالة التي تلقيناها”.

وعبّر عن استعداد اتحاد التنس النسائي لسحب بطولاته من الصين إذا لم يكن ردها على مزاعم الاعتداء الجنسي التي قدمتها بينغ شواي مُقنعا.

وذهب سايمون في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الخميس، إلى أن “شواي أظهرت شجاعة لا تصدق في وصف ادعاء الاعتداء الجنسي ضد مسؤول كبير سابق في الحكومة الصينية”.

The Women's Tennis Association is prepared to pull its tournaments out of China if they are not satisfied with the response to the sexual assault allegation made by former doubles world number one Peng Shuai, chief executive Steve Simon said https://t.co/Fo1H9tbG4s pic.twitter.com/UFVt4oVcfn — Reuters (@Reuters) November 19, 2021

وتابع “يجب السماح لشواي بالتحدث بحرية دون إكراه أو ترهيب من أي مصدر، يجب احترام ادعاءاتها بالاعتداء الجنسي والتحقيق فيها بشفافية كاملة وبدون رقابة”.

ووردت اتهامات اللاعبة ضد الزعيم الكبير في الحزب الشيوعي الصيني جو لي الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وهو من بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في الصين بين عامي 2013 و2018، في عهد الرئيس شي جين بينغ.

Chinese tennis star Peng Shuai hasn't been seen for 16 days and counting after she accused a CCP leader of sexual assault#WhereIsPengShuai pic.twitter.com/qkTmwD2Rh3 — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) November 19, 2021

واتهمت اللاعبة (35 سنة) السياسي بالاغتصاب في منشور على موقع (ويبو) قبل حذف المنشور بسرعة واختفائها منذ ذلك الوقت، وقالت (فرانس برس) إن جو لي لم يظهر ولم يتفاعل مع هذه الاتهامات.

وقالت (لوباريزيان) إن المتحدثين باسم وزارة الخارجية الصينية رفضوا عدة مرات التعليق على القضية بحجة أنه “ليس ملفًا دبلوماسيًا”، وأوضحت أن أي إشارة إلى هذه القضية على مواقع التواصل الصينية تخضع للرقابة على الإنترنت في البلاد.