أبحرت بين مدينتين نرويجيتين.. الكشف عن أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)

احتفلت الحكومة النرويجية وشركة (يارا إنترناشونال)، الجمعة، بإتمام أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم رحلتها الأولى بين مدينتين نرويجيتين قبل بدء مرحلة وضعها قيد الاختبار والتجربة التجارية لمدة عامين.

وأطلق على السفينة اسم (يارا بيركلاند) وقامت برحلتها البحرية الأولى في مضيق أوسلو.

وغادرت السفينة ميناء مدينة (هورتن)، صباح الخميس، ووصلت ميناء العاصمة النرويجية أوسلو في وقت مبكر من مساء اليوم نفسه.

ونظمت شركة (يارا إنترناشونال) المسؤولة عن تطوير السفينة والسلطات النرويجية مؤتمرا صحفيا بجانب موقع رسو السفينة في أوسلو أشادوا خلاله بقدرات (يارا بيركلاند) على تقليل الانبعاثات السامة.

وحضر المؤتمر رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره ووزير المصايد وسياسة المحيطات بيورنار سكيران.

وقاما الوزيران بجولة على متن السفينة برفقة المدير التنفيذي لشركة (يارا إنترناشونال) سفين توري هولسيثير.

السفينة الكهربائية ذاتية القيادة يارا بيركلاند (مواقع)

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة (يارا إنترناشونال) خلال المؤتمر الصحفي “نحن فخورون بقدرتنا على عرض أول سفينة حاويات ذاتية الدفع تعمل بالكهرباء بالكامل في العالم”.

وأضاف أن هذه السفينة “ستعمل على خفض 1000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستبدال 40 ألف رحلة لشاحنات تعمل بالديزل سنويًا”.

ومن المنتظر أن تبدأ السفينة يارا بيركلاند عملها بنقل الأسمدة المعدنية بين مدينتي بورسغرون وبريفيك.

ووفقا للمدير التنفيذي لشركة (يارا إنترناشونال) تعد هذه السفينة “مثال عملي حقيقي على التحول الأخضر وبداية نوع جديد من الحاويات الخالية من الانبعاثات”.

المؤتمر الصحفي الاحتفالي بأول رحلة للسفينة يارا بيركلاند (مواقع)

يشار إلى أن السفينة يبلغ طولها 80 متراً ووزنها الثقيل 3200 طن.

وتمثل صناعة الشحن حاليا ما بين 2.5 و3% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وفقا للمنظمة البحرية الدولية.