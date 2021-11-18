موجة غضب واسعة في الأردن بعد وفاة طفل ناشد المسؤولين لعلاجه (فيديو)

أثارت وفاة طفل أردني، غضبا واسعا في الشارع المحلي وعبر العديد على مواقع التواصل عن سخطهم من عدم تلبية مناشدات الطفل لتوفير علاج له بسبب الحالة المادية السيئة لوالده.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للطفل أمير محمد الرفاعي (12 عاما) وهو في آخر أيامه وكان يظهر عليه علامات التعب الشديد ويقول “أنا عند الله رح احكي كل إشي”.

وأضاف أمير الذي انتشرت قصته منذ حوالي العام أنا “تعبان كثير من الحياة.. ما حدا راضي يساعدني لأنه أبوي طفران (لا يملك المال) ومش قادر يعملي إشي”.

ونقلت صحف محلية عن محمد الرفاعي والد الطفل أمير قوله إنه “أمضى أكثر من 10 سنوات وهو يناشد المسؤولين بوزارة الصحة لإنقاذ طفله، إلا أنه لا حياة لمن تنادي”، مشيرا إلى أن “أمير كان يعاني من مرض التليف الكيسي وراجع فيه جميع المستشفيات دون فائدة”.

وقال الرفاعي، إن وضعه المادي لا يسمح بعلاج ابنه في الخارج على نفقته الخاصة، حيث رفض جميع الأطباء في المستشفى كتابة تقرير طبي بعدم توفر علاج له في الأردن وظل أمير يعاني حتى توفاه الله.

وأكد أن الإهمال والتقصير من قبل المسؤولين في وزارة الصحة بعدم متابعة علاج ابنه في الخارج كان السبب وراء وفاته.

حزن وغضب

وأشعلت وفاة أمير موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، حيث عبر العديد عن سخطهم من تجاهل المسؤولين حالة أمير الصعبة، وتساءل آخرون عن عدم مقدرة الدولة الأردنية علاجه في الخارج.

هل يعقل انه مافي ولا اية مسؤول شاهد مناشدة الطفل أمير رحمه الله…… وهل يعقل انه لايوجد له علاج بالاردن. وهل يعقل أن الدوله عجزة عن ارساله لأي مستشفى بالعالم….. ستسألون pic.twitter.com/aW1Npghnli — مشعل حابس 🇯🇴 (@zvTX7TERe29yUcy) November 17, 2021

The death of the Jordanian child Amir Al-Rifai

No one is satisfied to help me because my parents are poor and I'm very tired. The last words of the child Amir after he appealed to the Ministry of Health and all responsible authorities in Jordan

#امير_الرفاعي #الأردن_مش_بخير pic.twitter.com/2yavWRO0RN — 𝓐𝓼𝓶𝓪𓅓 (@13someone13) November 17, 2021

الطفل #امير_الرفاعي بذمة الله وبذمة كل من مارس التقصير بموضوع علاجه وعند الله تجتمع الخصوم يا امير.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته..

حسبنا الله ونعم الوكيل #فراس_الماسي pic.twitter.com/SmFED29m1T — فراس الماسي | Firas Almasi (@FAlmasee) November 17, 2021

هذا الوجه الملائكي الجميل غادرنا اليوم الى الدار الآخرة..

الطفل الأردني #أمير_الرفاعي، قضى متأثرا بأسقام رافقته منذ الولادة.. ناشدت عائلته كثيرا لعلاجه.. وكان آخر ما قاله: أنا ذاهب إلى الله ورح أحكيله كل شيء!

صبر الله عائلته، والهمهم الصبر والسلوان… pic.twitter.com/LPalSFdfOT — تامر الصمادي (@TamerSmadi) November 17, 2021

#أمير_الرفاعي

أخبر الله بكل شيء، اياك أن تسامحهم..

إياك أن تسامح من حرمك الحياه pic.twitter.com/pjhgzlunvP — احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) November 17, 2021

ما حدا يجيب سيرة الوطنية ببلد بتصرف 2 مليون علاج ورك مسؤول على حفة قبره وبتترك طفل يموت بدون علاج…

يلعن ابوكو على ابو وطنيتكو 😡#امير_الرفاعي #الأردن_مش_بخير #العلاج_حق_مش_مكرمة — سلطان العجلوني (@AjloniSultan) November 17, 2021