نقابة الموسيقيين المصرية تمنع “كزبرة وشطة وشواحة وبيكا وشاكوش” من الغناء

قررت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة النقيب الفنان هاني شاكر، الأربعاء، منع 19 من أبرزما يعرف محليا بـ”مغني المهرجانات” من الغناء.

وتصدر قائمة الممنوعين من الغناء كل من حمو بيكا وحسن شاكوش الذي صدر بحقه قرار منع نهائي قبل أسبوع على خلفية تراشق غير لائق بالألفاظ مع فنان آخر يدعى رضا البحراوي.

وشملت القائمة أيضا كل من كزبرة وحنجرة ومصطفى زكريا محمد على الشهير بلقب (مسلم) وأبو ليلة وأحمد قاسم الشهير بلقب (فيلو) وأحمد موزة وحمو طيخا و(ريشة كوستا وسمارة) وشواحة وولاد سليم والعصابة والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي ومجدي شطة ووزة مطرية وشكل وعمرو حاحا.

وشددت النقابة في بيان على أنه “يمنع منعا باتا من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات”.

قرار منع 19 مغني مهرجانات في مصر من الغناء (بيان رسمي)

والأسبوع الماضي، قررت نقابة المهن الموسيقية وقف تصاريح الغناء لمدة شهر لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وشددت النقابة في بيان سابق على أن ما حدث بين الطرفين “يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعمًا لإهدار الأخلاق والفضيلة”.