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منوعات|سويسرا

طالب يعدل هاتف آيفون ويبيعه بـ 86 ألف دولار في مزاد (فيديو)

17/11/2021-|آخر تحديث: 17/11/202111:10 AM (مكة المكرمة)

استطاع (كين بيلونيل) الطالب السويسري الذي يدرس الماجستير في الهندسة الإلكترونية بيع هاتف آيفون بمبلغ 86 ألف دولار في مزاد على الإنترنت.

وتمكن بليونيل من إضافة وصلة “يو إس بي-سي” (USB-C) وعرضه للبيع عبر منصة إيباي (ebay) الإلكترونية، رغم أن المزاد بدأ بمبلغ دولار واحد فقط.

وفي بداية الشهر الجاري نشر بليونيل مقطع فيديو على يوتيوب يشرح فيه كيف وُلد أول هاتف أيفون في العالم مزود بوصلة (USB-C).

وبيلونيل حاصل على درجة دراسات عليا في هندسة الروبوتات من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا (EPFL).

وكان بليونيل نشر مقطع فيديو على يوتيوب الشهر الماضي للتعديلات التي قام بها على الهاتف، ليحصل الفيديو على أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة.

واستغرق تعديل بليونيل عدة أشهر لتنفيذه، بعدما تمكن من تحوير مدخل الجهاز بشكل يلائم وصلات (USB-C) بعد ثني الدائرة المخصصة به.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية

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