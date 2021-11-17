طالب يعدل هاتف آيفون ويبيعه بـ 86 ألف دولار في مزاد (فيديو)

استطاع (كين بيلونيل) الطالب السويسري الذي يدرس الماجستير في الهندسة الإلكترونية بيع هاتف آيفون بمبلغ 86 ألف دولار في مزاد على الإنترنت.

وتمكن بليونيل من إضافة وصلة “يو إس بي-سي” (USB-C) وعرضه للبيع عبر منصة إيباي (ebay) الإلكترونية، رغم أن المزاد بدأ بمبلغ دولار واحد فقط.

آيفون معدَّل بوصلة "يو إس بي سي" USB-C بيع بـ86 ألف دولار أميركي pic.twitter.com/nuPrkfmTlJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 16, 2021

وفي بداية الشهر الجاري نشر بليونيل مقطع فيديو على يوتيوب يشرح فيه كيف وُلد أول هاتف أيفون في العالم مزود بوصلة (USB-C).

وبيلونيل حاصل على درجة دراسات عليا في هندسة الروبوتات من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا (EPFL).

The USB-C iPhone becomes a reality thanks to a robotics engineer: The humble USB-C port has been in the news because Europe wants to make it a standard for all mobile devices to reduce… https://t.co/HqaFHZn85L #TechnologyElectronics #HandheldConnectedDevices #siteengadget pic.twitter.com/LYm5tcLjdP — Adam Learn and Fun Channel (@ToyerToys) October 12, 2021

وكان بليونيل نشر مقطع فيديو على يوتيوب الشهر الماضي للتعديلات التي قام بها على الهاتف، ليحصل الفيديو على أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة.

واستغرق تعديل بليونيل عدة أشهر لتنفيذه، بعدما تمكن من تحوير مدخل الجهاز بشكل يلائم وصلات (USB-C) بعد ثني الدائرة المخصصة به.