غزال مصاب يقتحم أكبر مستشفيات العاصمة في لويزيانا الأمريكية (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو اقتحام غزال لأكبر مستشفى في (باتون روج) عاصمة ولاية لويزيانا الأمريكية.

وركض الغزال عبر المدخل الرئيسي، ومن هناك اتجه إلى السلم حيث تمكن العاملون من الإمساك به، وفقًا لمتحدث باسم المستشفى.

وأوضح المتحدث أن الغزال وصل إلى مدخل المستشفى وصعد السلم الكهربائي إلى الطابق الثاني قبل الإمساك به بالقرب من المصاعد الموجودة أعلى السلم المتحرك.

واستجابت إدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك في لويزيانا على الفور للمساعدة في إجلاء الغزال، ولم يتأثر العمل في المستشفى.

LDWF staff responded to a call to remove a deer that had entered @ololhealth in Baton Rouge today. The deer, a four-and a half-year-old doe, was found to have major injuries to its sinuses and was therefore euthanized. LDWF has obtained biological samples of the deer. https://t.co/Zzu5gESU4t

— LaWildlife&Fisheries (@LDWF) November 15, 2021