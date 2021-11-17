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منوعات|الولايات المتحدة

غزال مصاب يقتحم أكبر مستشفيات العاصمة في لويزيانا الأمريكية (فيديو)

الغزال أثناء نقله من المستشفى (وسائل إعلام أمريكية)
17/11/2021-|آخر تحديث: 17/11/202104:40 PM (مكة المكرمة)

وثقت مقاطع فيديو اقتحام غزال لأكبر مستشفى في (باتون روج) عاصمة ولاية لويزيانا الأمريكية.

وركض الغزال عبر المدخل الرئيسي، ومن هناك اتجه إلى السلم حيث تمكن العاملون من الإمساك به، وفقًا لمتحدث باسم المستشفى.

وأوضح المتحدث أن الغزال وصل إلى مدخل المستشفى وصعد السلم الكهربائي إلى الطابق الثاني قبل الإمساك به بالقرب من المصاعد الموجودة أعلى السلم المتحرك.

واستجابت إدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك في لويزيانا على الفور للمساعدة في إجلاء الغزال، ولم يتأثر العمل في المستشفى.

ووفقا لقسم الحياة البرية ومصايد الأسماك في لويزيانا، فإن سيارة صدمت الغزال قبل اقتحامه للمستشفى، إذ شوهد والدم ينزف من فمه.

ونقل الغزال إلى منشأة تابعة لقسم الحياة البرية حيث قُتل هناك قتلًا رحيمًا بسبب إصابته.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية

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