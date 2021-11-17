توقيف المغني السوري عمر سليمان في تركيا بتهمة “الإرهاب”

أوقفت الشرطة التركية الأربعاء المغني السوري عمر سليمان الذي نال شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الإلكترونية بالموسيقى التقليدية السورية، بتهمة الانتماء لـ”منظمة إرهابية”.

وأفادت صحيفة (صباح) التركية بصدور مذكرة اعتقال بحق عمر المسيخ، وهو الاسم الحقيقي للمغني، وأن قوات الدرك التركية اعتقلته في منزل بإقليم شانلي أورفا على الحدود السورية بعد تلقيها معلومات حول مكان وجوده.

⭕ السلطات التركية تعتقل الفنان السوري عمر سليمان من منزله في ولاية أورفا بتهمة الانتماء لمنظمة "إرهابية". بعد غنائه لعبدالله أوجلان

أوجلانو اوجلانو قربانو #الحرية لأبو ماهر pic.twitter.com/Zy0VCwu9eY — Mahmoud Ali Bave Ścherwan (@mahmuodkordi) November 17, 2021

وأوضح وكيل أعماله – الذي طلب عدم كشف اسمه – لوكالة فرانس برس أنه سيتم إطلاق سراح المغني البالغ من العمر 55 عامًا “في غضون ساعات قليلة”.

وذكرت صحيفة (ًصباح) أن سليمان متهم بـ”الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية”.

وبعد أن بدأ حياته المهنية في الغناء في حفلات الزفاف ومناسبات أخرى في شمال سوريا، حققت الموسيقى الإلكترونية المبهجة لعمر سليمان شهرة عالمية في السنوات الأخيرة.

وأصدر عدة ألبومات وتعاون مع موسيقيين مثل المغنية بيورك.

Omar and Bjork finally meet – Iceland pic.twitter.com/sjSyFQUYoD — Omar Souleyman (@OSouleyman) November 1, 2013

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ومن المتوقع أن يتم نقله إلى مركز لشرطة الدرك لاستجوابه.

ويُتهم سليمان بأنه عضو في وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة “منظمة إرهابية” وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984.

بسبب غناء اوجلانو اوجلانو قربانو السلطات التركية تعتقل الفنان السوري #عمر_سليمان#الحرية له أبو ماهر pic.twitter.com/fB2EPSeLHR — MUXTAR ESPAÑA (@0TIuDuiD9zKoWFT) November 17, 2021

وسبق أن أحيا عمر سليمان حفلات غنائية في دول منها تركيا والولايات المتحدة واليابان وعدة دول أوربية، كما غنى في حفل لتوزيع جوائز نوبل للسلام.

وسليمان الذي بدأ مسيرته من خلال الغناء في حفلات الزفاف في سوريا يظهر في فيديوهات موسيقية مرتديا كوفية حمراء وبيضاء ونظارة شمس سوداء.

وغادر المغني سوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011 ليستقر في تركيا.