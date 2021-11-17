انكفأت على وجهها.. امرأة تفقد وعيها فجأة عند مفترق طرق (فيديو)

فقدت امرأة وعيها فجأة وسقطت مغشيًا عليها أثناء وقوفها على رصيف في شارع مزدحم بإحدى مدن الصين، وسرعان ما انكفأت على وجهها عند طرف الرصيف بمفترق طرق.

وأظهر مقطع فيديو سيدة تقف على الرصيف، ثم تسقط على وجهها لترتطم في الرصيف بشدة وعلى بعد سنتمترات منها تمر دراجة تسير بسرعة كبيرة.

Thumbs up! A police officer rushed to a woman who passed out by the intersection and did his best to revive her until the ambulance came in SW China's Sichuan. pic.twitter.com/8tcPPtL39W — Beautiful China (@PDChinaLife) November 15, 2021

وبيّن مقطع الفيديو سيارة إسعاف تأتي مسرعة إلى مكان سقوط المرأة، ثم يحملها رجال الإسعاف على محفة ويدخلونها داخل السيارة.

ونشرت صحيفة (الشعب) الصينية الفيديو الذي يظهر أحد رجال الشرطة وهو يهرع نحو السيدة التي تناثرت أغراضها على الأرض.

وقالت الصحيفة في تعليقها على اللقطات “ضابط شرطة يهرع إلى امرأة فقدت الوعي عند التقاطع وبذل قصارى جهده لإسعافها حتى وصول سيارة الإسعاف في ذلك في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين”.