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منوعات|الصين

انكفأت على وجهها.. امرأة تفقد وعيها فجأة عند مفترق طرق (فيديو)

امرأة تفقد وعيها في مفترق طرق (منصات التواصل)
17/11/2021-|آخر تحديث: 17/11/202104:03 PM (مكة المكرمة)

فقدت امرأة وعيها فجأة وسقطت مغشيًا عليها أثناء وقوفها على رصيف في شارع مزدحم بإحدى مدن الصين، وسرعان ما انكفأت على وجهها عند طرف الرصيف بمفترق طرق.

وأظهر مقطع فيديو سيدة تقف على الرصيف، ثم تسقط على وجهها لترتطم في الرصيف بشدة وعلى بعد سنتمترات منها تمر دراجة تسير بسرعة كبيرة.

وبيّن مقطع الفيديو سيارة إسعاف تأتي مسرعة إلى مكان سقوط المرأة، ثم يحملها رجال الإسعاف على محفة ويدخلونها داخل السيارة.

ونشرت صحيفة (الشعب) الصينية الفيديو الذي يظهر أحد رجال الشرطة وهو يهرع نحو السيدة التي تناثرت أغراضها على الأرض.

وقالت الصحيفة في تعليقها على اللقطات “ضابط شرطة يهرع إلى امرأة فقدت الوعي عند التقاطع وبذل قصارى جهده لإسعافها حتى وصول سيارة الإسعاف في ذلك في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام صينية

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