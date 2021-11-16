لا تخلو منه مائدة.. قرية عراقية تشتهر بصناعة “القيمر” من حليب الجاموس (فيديو)

يَبرع أهل بلدة بادوش في محافظة نينوى شمال العراق في صناعة القيمر المستخلص من حليب الجاموس، والذي يعد مكونا أساسيا على مائدة إفطار العراقيين.

يواجه مصنعو القيمر عدة صعوبات لخصها أحد رعاة الجاموس في حديث لكاميرا الجزيرة مباشر، بأن القطيع يحتاج مأوى في الأيام الماطرة، ورطوبة خلال الصيف كما أنه يحتاج إلى الماء والرعي.

يقود الراعي قطيعه إلى بركة ماء في مساحات وعرة بعد أن رعى في منطقة يصعب فيها إيجاد العشب.

يحلب الرعاة قطيعهم مرتان في اليوم، على الساعة 2 ظهرا والثانية ليلا لينتهي على 5 فجرا، لينقل بعدها الحليب إلى المعمل.

يصفي الرعاة الحليب ويضعونه في براميل، ويقول أحد العاملين بالمعمل للجزيرة مباشر، إنه يصلهم بداية من 4 فجرا لتبدأ مرحلة جديدة.

يشتغل المعمل بمعدات بسيطة، لكنه يقوم بغلي الحليب قبل إفراغه في قدور وتبريده حتى يتحول إلى مادة مجمدة متماسكة.

يتناول العراقيون القيمر على وجبة الإفطار مع رغيف الخبز والمربى أو العسل، تتميز موائد إفطار أهل البلد بالقيمر خصوصا الشمال.

يتوجه الزبائن إلى محل شعبي وسط المدينة خصيصا لتناول القيمر، ويقول أحدهم للجزيرة مباشر إن المحل حافظ على الجودة العالية التي تبدأ من الحليب إلى طريقة التصنيع والتقديم.