شاهد.. موكب أردوغان يتوقف لمرور سيارة إسعاف

نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يُظهر توقف موكب الرئيس رجب طيب أردوغان لإخلاء الطريق لسيارة إسعاف في طريقها للمستشفى.

وأظهر الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي توقف موكب الرئيس في مفترق طُرق حتى تمر سيارة الإسعاف.

وأفادت وسائل الإعلام أن الرئيس رجب طيب أردوغان غادر إقامته في منطقة كيسيكلي بمدينة إسطنبول إلى أنقرة.

وأوضحت أن موكب الرئيس كان في طريقه إلى مطار أتاتورك عندما صادف سيارة الإسعاف.