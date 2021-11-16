حساب (اليابان بالعربي) يُكذب معلومة شراء اليابانيين لسمك بثمن باهظ

كذّب حساب (اليابان بالعربي) فيديو نشرته قناة “سكاي نيوز” عربية عن بيع سمك ثعبان البحر في اليابان بثمن باهظ جداً.

وقالت القناة في مقطع فيديو من برنامج وثائقي عبر حسابها على فيسبوك إن ثمن الكيلو الواحد من نوع السمك قد يصل إلى 35 ألف دولار أمريكي وبأن شراءه تسبب في إفلاس اليابانيين.

هذا الفيديو المنشور على صفحتكم الرسمية بمنصة الفيسبوك به العديد من المغالطات للأسف🤦

1- سمك ثعبان البحر وغيره من المنتجات تباع بالغرام في #اليابان

2- سعر الـ 100 غرام في المتوسط حوالي 1220 ين أو ما يعادل 10.68 دولار.

3- لا أحد يستدين ويبيع ممتلكاته من أجل ذلك! @skynewsarabia pic.twitter.com/4Xjk8VzZJP — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) November 16, 2021

وردّ حساب اليابان بالعربي “‏هذا الفيديو المنشور على صفحتكم الرسمية على فيسبوك فيه العديد من المغالطات للأسف”.

وأشار إلى أن “سمك ثعبان البحر وغيره من المنتجات تباع بالغرام في ‎اليابان وأن سعر الـ100 غرام في المتوسط حوالي 1220 ين أي ما يعادل 10.68 دولار”، مضيفا أن “لا أحد يستدين ويبيع ممتلكاته من أجل ذلك”.

وسبق لحساب اليابان بالعربي أن رد على كثير من الادعاءات غير الصحيحة نشرتها منصات عربية وأجنبية عن اليابان.