أستراليا تدعو مواطنيها للتبرع بالعناكب الضخمة.. ما القصة (فيديو)

طالبت حديقة الزواحف الأسترالية المواطنين بالتبرع بعناكب ضخمة ظهرت في البلاد وأطلق عليها إصطلاحا (ميغاسبايدر).

وقال مسؤولو الحديقة في بيان، الجمعة، إن هذه العناكب الضخمة “هي الأكبر التي تم رصدها وتسجيلها في الحديقة”.

وأشاروا إلى أن تسليمها والتبرع بها سينقذ العشرات من سمومها القاتلة والتي تخرجها بكميات هائلة.

ووثقت الحديقة في صور تبرع صائد ومقتني عناكب يدعى (جاك ميني) بعنكبوت ضخم (ميغاسبايدر) إلى البرنامج المضاد للسموم التابع للحديقة.

ووصفت العنكبوت بأنه على شكل قمع وأنياب قادرة على اختراق أظافر.

وأوضحت أن العنكبوت يبلغ طوله 8 سنتيمترات من القدم إلى القدم ويبلغ طول الأنياب سنتيمترين اثنين.

بدوره، قال مايكل تيت مسؤول التعليم في الحديقة إن هذه العناكب “كبيرة بشكل غير عادي”.

وأضاف “إذا تمكنا من جعل الجمهور يسلم المزيد منها فسيؤدي ذلك إلى إنقاذ مزيد من الأرواح بسبب الكمية الهائلة من السم الذي يمكن أن ينتج عنها”.

وتابع “حريصون حقًا على معرفة من أين أتت على أمل العثور على المزيد من العناكب الضخمة مثلها”.