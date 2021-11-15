سبح آلاف الكيلومترات.. بطريق تائه يسافر بالخطأ من أقصى جنوب الأرض إلى نيوزيلندا (فيديو)

سبح بطريق نادر إلى شواطئ نيوزيلندا على بعد 3 آلاف كيلومتر على الأقل من موطنه الطبيعي في أنتاركتيكا في القارة القطبية أقصى جنوب الأرض.

ولفت البطريق المفقود انتباه السكان المحليين الذين أطلقوا عليه اسم (بينغو) وهم يصورونه، وعلامات الحيرة تظهر عليه، في مشهد طريف.

وقالت وكالة أنباء رويترز، إن الحادثة هي الثالثة فقط من نوعها في نيوزيلندا، حيث يتم العثور على بطريق تائه.

والتقط هاري سينغ مقطع فيديو للبطريق بينما كان يتمشى على شاطئ بيردلينجز فلات مع زوجته.

واتصل سينغ بطاقم الإنقاذ بسبب قلقه من أن البطريق لم يدخل الماء وقد يتعرض للهجوم من قبل حيوانات أخرى.

وقالت وكالة (نيوز فلير) إن الطاقم تفاجأ عندما وجد أن البطريق كان من فصيلة آديلي، وهي الأكثر انتشارًا في القطب الجنوبي.

وأظهرت الفحوصات أن البطريق يعاني من نقص الوزن والجفاف، واعتنى به المنقذون بإعطائه السوائل وتغذيته بأنبوب التغذية.

وقال رجال الإنقاذ إنهم سيطلقون سراح (بينغو) على شاطئ آمن في شبه جزيرة بانكس في أرخبيل القطب الشمالي الكندي.

وعبّر سينغ لنيوز فلير عن سعادته برؤية بطريق آديلي على طريقه، وأن فريق الإنقاذ تمكن من إنقاذه.