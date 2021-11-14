12 ألف موسيقي يعزفون لإدخال فنزويلا موسوعة غينيس للأرقام القياسية (فيديو)

شارك حوالي 12 ألف موسيقي فنزويلي في عزف مقطوعة موسيقية سعيا لتحقيق رقم قياسي عالمي لـ”أكبر أوركسترا في العالم”.

من المقرر أن تعلن النتيجة في غضون الأيام المقبلة.

وتجمع العازفون التابعون للبرنامج الوطني لفرق الأوركسترا الشبابية في فنزويلا، القادمون من كل أنحاء البلاد، في باحة الأكاديمية العسكرية في العاصمة كراكاس للعزف في الحفل، الذي امتد على مدى 12 دقيقة.

وبدأ المايسترو الراحل خوسيه أنطونيو أبرو هذا البرنامج، المسمى “إل سيستيما”، سنة 1975 بهدف جعل التربية الموسيقية متاحة لآلاف الأطفال المتحدرين من الطبقات الشعبية، وتم استنساخه في عشرات البلدان.

ومن بين خريجي البرنامج غوستامو دوداميل المدير الموسيقي لأوبرا باريس بفرنسا، والأوركسترا الفلهرمونية في لوس أنجليس بالولايات المتحدة.

وقاد المايسترو أندريس دافيد أسكانيو (34 عاما) الحفل الموسيقي.

وقال للعازفين قبل إنهاء التمرين “إذا ما كسر وتر، لا تتوقفوا. إذا أضعتم التقاسيم، استمروا في العزف بالاعتماد على الذاكرة، لكن لا تتوقفوا”، وذلك تفاديا لتعريض الرقم القياسي للخطر.

واقتصر الحضور على جمهور محدود ضمّ في عداده بعض الشخصيات بينهم ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس و260 مراقبا من شركة “كاي بي ام جي” مكلفة التأكد من احترام الشروط المطلوبة لتحقيق الرقم القياسي.

ومن المقرر أن يعلن القائمون على موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية في الأيام المقبلة ما إذا كانت فنزويلا تملك أكبر أوركسترا في العالم.

وما زال الرقم القياسي في هذه الفئة مسجلا باسم أوركسترا سانت بطرسبرغ الروسية التي قدمت حفلة سنة 2019 مع 8097 موسيقيا.

وسبق لأوركسترا “إل سيستيما” أن جمعت أكثر من 10 آلاف موسيقي لتكريم المايسترو( أبرو إثر) وفاته. لكن تعذرت مصادقة الرقم القياسي بسبب تأخير في تقديم الوثائق المطلوبة من غينيس.