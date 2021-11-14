أدّى المسلمون في المسجد الحرام بمكة المكرمة الأحد أول صلاة من دون تباعد اجتماعي منذ بداية انتشار فيروس كورونا قبل نحو عام ونصف، مع بدء تخفيف المملكة للإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.
مدونون يوثقون لقطات هطول الأمطار على الحرم المكي (فيديو)
وثق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية لقطات مميزة خلال هطول الأمطار على الحرم المكي الشريف.
ونشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من المقاطع المصورة (فيديوهات) تظهر هطول الأمطار مع استمرار الطواف في ساحة الحرم المكي.
أمطار الخير والبركات بـ #المسجد_الحرام
عبر #سناب_رئاسة_الحرمين https://t.co/qSD271Xt5Q pic.twitter.com/laGy18ZiHb
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) November 14, 2021
وسبق أن أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.
تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #مكة_المكرمة يشمل ( خليص، عسفان، هدى الشام ) حتى الساعة 5 مساءً.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/3nURDOHrfP
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 14, 2021
#رئاسة_شؤون_الحرمين ترفع جاهزيتها للحالة المطرية بالمسجد الحرامhttps://t.co/n0s0ERRVqf pic.twitter.com/ZAt8zzaOEa
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) November 14, 2021
هطول أمطار غزيرة على جنبات الحرم المكي😍⛈ – أثناء صلاة الظهر بإمامة الشيخ د. #ماهر_المعيقلي
الأحد 9 ربيع الثاني 1443ھ pic.twitter.com/11C7ii4C5L
— أحمد (@alharamin_23) November 14, 2021
امطار مكه المكرمة #الحرم pic.twitter.com/PGS6VazHAZ
— راصد الشمال (@aburaid11) November 14, 2021
امطار الحرم الان #مكه_الان@nazeeh_alhaizan pic.twitter.com/4sPBbFdwtT
— فريق طقس المملكة🇸🇦 (@saudiweathergr) November 14, 2021
مشاهد إيمانية في الحرم المكي..الأمطار تتساقط على الكعبة المشرفة.
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— خبر القريات (@guryatnws) November 14, 2021
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امطار الحرم المكي الشريف الان .. مكة المكرمة
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لمزيد من التغطية
حياكم الله على سنابي .. الرابط👇https://t.co/gGj2DgPrrt pic.twitter.com/tFCm8T5Cto
— عبدالعزيز الثبيتي ⭐️ (@1984_asd) November 14, 2021