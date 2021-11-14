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منوعات|المملكة العربية السعودية

مدونون يوثقون لقطات هطول الأمطار على الحرم المكي (فيديو)

الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام بمكة المكرمة (غيتي)
14/11/2021-|آخر تحديث: 14/11/202107:39 PM (مكة المكرمة)

وثق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية لقطات مميزة خلال هطول الأمطار على الحرم المكي الشريف.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من المقاطع المصورة (فيديوهات) تظهر هطول الأمطار مع استمرار الطواف في ساحة الحرم المكي.

وسبق أن أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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