مدونون يوثقون لقطات هطول الأمطار على الحرم المكي (فيديو)

وثق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية لقطات مميزة خلال هطول الأمطار على الحرم المكي الشريف.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من المقاطع المصورة (فيديوهات) تظهر هطول الأمطار مع استمرار الطواف في ساحة الحرم المكي.

وسبق أن أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #مكة_المكرمة يشمل ( خليص، عسفان، هدى الشام ) حتى الساعة 5 مساءً.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/3nURDOHrfP — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 14, 2021

هطول أمطار غزيرة على جنبات الحرم المكي😍⛈ – أثناء صلاة الظهر بإمامة الشيخ د. #ماهر_المعيقلي الأحد 9 ربيع الثاني 1443ھ pic.twitter.com/11C7ii4C5L — أحمد (@alharamin_23) November 14, 2021

مشاهد إيمانية في الحرم المكي..الأمطار تتساقط على الكعبة المشرفة. – pic.twitter.com/bWj6FKx8pz#امطار_جدة — خبر القريات (@guryatnws) November 14, 2021