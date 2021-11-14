الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن.. هذه تفاصيله

سيكون عشاق الفلك على موعد مع مشاهدة أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال موقع (سي نت) إن ظل الأرض سيحجب إلى حد كبير ضوء الشمس من الوصول إلى القمر، ليغمر الأخير الظلام.

وتُظهر إحصائيات وكالة ناسا عن خسوف القمر من عام 2001 حتى عام 2100 أن الخسوف الجزئي لهذا الشهر سيكون الأطول في القرن، حيث تبلغ مدته أكثر من 3 ساعات و 28 دقيقة.

وقارنت الأحصاءات ذلك بأطول خسوف كلي في القرن، الذي حدث في عام 2018 وامتد لما يقارب ساعة و43 دقيقة.

وشارك مرصد هولكومب في ولاية إنديانا الأمريكية رسما يوضح ما يمكن توقعه من الخسوف، والذي سيغطي معظم القمر.

وكتب المرصد على تويتر “سيكون هذا أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 عاما”.

LONGEST PARTIAL ECLIPSE of the CENTURY to occur in the Pre-dawn hours of November 19th. Maximum eclipse is at 4:03 AM EST when 97% of the Moon will be eclipsed. At that time it will be high in our western sky. This will also be the longest partial lunar eclipse in 580 years! pic.twitter.com/Xa9ciXLp3V — Holcomb Observatory (@holcombobserv) November 7, 2021

كيف يبدو الخسوف الجزئي

لا يتمتع خسوف القمر بنفس المظهر الدرامي مثل كسوف الشمس، حيث يبدو فيه أن شخصا ما يقوم بنحت ثقب أسود من جانب الشمس.

أثناء خسوف القمر، يغمق القمر وأحيانا يتحول إلى لون مائل إلى الحمرة، أما بالنسبة للخسوف الجزئي، فإن ظل الأرض لا يغطي القمر بالكامل، ورغم ذلك لا يزال الخسوف الجزئي تجربة رائعة تستحق المتابعة.

وقالت ناسا في تحديث لمراقبة السماء “قد لا يكون الخسوف الجزئي للقمر مذهلا مثل الخسوف الكلي، حيث يكون القمر مغطى بالكامل بظل الأرض، ولكنه يحدث بشكل متكرر أكثر”.

وأوضحت أن “هذا يعني فقط المزيد من الفرص لمشاهدة تغييرات طفيفة في نظامنا الشمسي تحدث أحيانا أمام أعيننا”.

لا يغطي الخسوف الجزئي للقمر الظل بالكامل (ناسا)

متى يمكن مشاهدة خسوف القمر

سيكون الخسوف مرئيا على مساحة كبيرة من الكرة الأرضية مساء يوم 18 نوفمبر وحتى صباح 19 نوفمبر.

وستعتمد أوقات المشاهدة الدقيقة على موقعك، وسيكون مرئيا في في معظم دول أمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، وفي أجزاء من أوربا وآسيا.

وسيكون سكان الولايات المتحدة في وضع مثالي لرؤية الحدث.

ويمكنك التوجه إلى موقع Timeanddate.com للحصول على الأوقات التي يمكنك خلالها متابعة الخسوف، بحسب موقعك الجغرافي.

كيفية مشاهدة خسوف القمر من أي مكان

سيبدأ مشروع التلسكوب الافتراضي المعروف اختصارا بـ(VTP) بتغطية الخسوف في الساعة 11 مساء بتوقيت المحيط الهادئ في 18 نوفمبر.

وسيتعاون (VTP) مع مصوري النجوم من جميع أنحاء العالم جنبا إلى جنب مع تقديم تعليق مباشر من عالم الفيزياء الفلكية (جيانلوتسا ماسي).

وبحسب وكالة ناسا فإن الخسوف شبه الكلي للقمر سيبدأ من الساعة 2:19 تقريبا صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويصل إلى الحد الأقصى في حوالي الساعة 4 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسينتهي الحدث في الساعة 5:47 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.