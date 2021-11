الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن.. هذه تفاصيله

سيكون عشاق الفلك على موعد مع مشاهدة أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال موقع (سي نت) إن ظل الأرض سيحجب إلى حد كبير ضوء الشمس من الوصول إلى القمر، ليغمر الأخير الظلام.

وتُظهر إحصائيات وكالة ناسا عن خسوف القمر من عام 2001 حتى عام 2100 أن الخسوف الجزئي لهذا الشهر سيكون الأطول في القرن، حيث تبلغ مدته أكثر من 3 ساعات و 28 دقيقة.

وقارنت الأحصاءات ذلك بأطول خسوف كلي في القرن، الذي حدث في عام 2018 وامتد لما يقارب ساعة و43 دقيقة.

وشارك مرصد هولكومب في ولاية إنديانا الأمريكية رسما يوضح ما يمكن توقعه من الخسوف، والذي سيغطي معظم القمر.

وكتب المرصد على تويتر “سيكون هذا أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 عاما”.

LONGEST PARTIAL ECLIPSE of the CENTURY to occur in the Pre-dawn hours of November 19th. Maximum eclipse is at 4:03 AM EST when 97% of the Moon will be eclipsed. At that time it will be high in our western sky. This will also be the longest partial lunar eclipse in 580 years! pic.twitter.com/Xa9ciXLp3V

— Holcomb Observatory (@holcombobserv) November 7, 2021